Epic Games, Fiyatı 50 TL Olan Oyunu Ücretsiz Yaptı

17 Aralık'tan itibaren yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu olarak karşımızda Cities: Skylines var. Satış fiyatı 50,00 TL olan oyunu nasıl edinebileceğinizi açıklıyoruz.

Her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunan Epic Games, 2020 yılının sonunda özel bir kampanya hazırladı. Bu kampanya kapsamında platformun kullanıcıları, 15 gün boyunca her gün en az 1 yeni ücretsiz oyuna kavuşacak.

Başka platformlarda zaman zaman yüksek bedellere satılan oyunları da ücretsiz olarak sunan Epic Games, şimdi fiyatı 50,00 TL olan Cities: Skylines oyununu ücretsiz yaptı.

Cities: Skylines Fragmanı

Cities: Skylines, bir şehir kurup geliştirdiğimiz strateji/simulasyon oyunları arasında yer alıyor. Oyunun isminden de belli olduğu üzere esas olarak sivil havacılık üzerine odaklanıyoruz. Daha doğrusu oyunda çok gelişmiş bir ulaşım sistemi var ve lojistik konusu, oyunun belkemiğini oluşturuyor dersek abartmış olmayız.

Oyunda bir belediye başkanı olarak şehrimizde ne yapılacağı ve nasıl yapılacağı konusunda bütün yetkiyi elimizde bulunduruyoruz. Ayrıca oyunda gelen farklı mod destekleri sayesinde de neyin ne kadar zorlayıcı olacağını seçmek de tamamen oyuncuya kalıyor.

Cities: Skylines'ı Kütüphanenize Nasıl Ekleyebilirsiniz?

Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:

Epic Games hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Oyun sayfasına gidin

Yükle tuşuna basın.

tuşuna basın. Siparişi Ver'e tıklayın.

tıklayın. Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

eklenmiş olacak. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.

Epic Games yıl sonu etkinliğinde her gün yeni bir ücretsiz oyun verecek. Diğer oyunları da kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin.