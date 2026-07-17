EA FC 27'de Yer Alacak Lisanslı Ligler ve Kulüpler Sızdırıldı (Geçen Seneye Kıyasla Türkiye'den Bir Kulüp Yok)

FC 27 için sızıntı kazanı kaynamaya başladı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen yeni iddialar, oyunda yer alacak lisanslı ligleri, turnuvaları ve partner kulüpleri ortaya çıkardı.

Sektörün tanınan sızıntı kaynaklarından Detective FUT tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni sezonda çok sayıda dev lig, turnuva ve kulüp EA SPORTS ile ortaklık masasına oturacak. Öyle ki bazı ligler ve kulüpler şimdiden netleşmeye başladı bile.

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Üstelik bunlar arasından geçen seneye göre bir kulüp azalmış gibi görünüyor ve bu durum bazı Türk futbolseverleri üzecek.

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EA FC 27'de bulunacak lisanslı ligler

Sızdırılan bilgilere göre Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi Avrupa'nın en büyük beş ligi EA SPORTS ortaklığını korumaya devam edecek. Bunun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi gibi dev organizasyonların da resmî lisanslı olarak oyunda yer alması bekleniyor. Listede öne çıkan diğer ligler arasında EFL, Barclays WSL, Liga F, Frauen-Bundesliga, Premiere Ligue, CONMEBOL Libertadores, Eredivisie, MLS, NWSL, Polonya Ekstraklasa ve Arjantin Primera División bulunuyor.

UEFA Champions League

UEFA Women’s Champions League

Premier League

EFL

Barclays WSL

LaLiga

Liga F

Serie A

Bundesliga

Frauen-Bundesliga

Ligue 1

Premiere Ligue

CONMEBOL Libertadores

Eredivisie

MLS

NWSL

Polish Ekstraklasa

Liga MX

Argentine Primera División

EA FC 27'de bulunacak partner kulüpler

Ülkemizi yakından ilgilendiren kısımda ise Galatasaray ve Beşiktaş, sızdırılan partner kulüpler listesinde kendilerine yer bulmuş durumda. Fenerbahçe ise ilginç bir şekilde geçen senelere kıyasla bu sene listede yok.