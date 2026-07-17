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EA FC 27'de Yer Alacak Lisanslı Ligler ve Kulüpler Sızdırıldı (Geçen Seneye Kıyasla Türkiye'den Bir Kulüp Yok)

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FC 27 için sızıntı kazanı kaynamaya başladı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen yeni iddialar, oyunda yer alacak lisanslı ligleri, turnuvaları ve partner kulüpleri ortaya çıkardı.

EA FC 27'de Yer Alacak Lisanslı Ligler ve Kulüpler Sızdırıldı (Geçen Seneye Kıyasla Türkiye'den Bir Kulüp Yok)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sektörün tanınan sızıntı kaynaklarından Detective FUT tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni sezonda çok sayıda dev lig, turnuva ve kulüp EA SPORTS ile ortaklık masasına oturacak. Öyle ki bazı ligler ve kulüpler şimdiden netleşmeye başladı bile.

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Üstelik bunlar arasından geçen seneye göre bir kulüp azalmış gibi görünüyor ve bu durum bazı Türk futbolseverleri üzecek.

İçerikten Görseller

EA FC 27'de Yer Alacak Lisanslı Ligler ve Kulüpler Sızdırıldı (Geçen Seneye Kıyasla Türkiye'den Bir Kulüp Yok)
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EA FC 27'de bulunacak lisanslı ligler

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Sızdırılan bilgilere göre Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi Avrupa'nın en büyük beş ligi EA SPORTS ortaklığını korumaya devam edecek. Bunun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi gibi dev organizasyonların da resmî lisanslı olarak oyunda yer alması bekleniyor. Listede öne çıkan diğer ligler arasında EFL, Barclays WSL, Liga F, Frauen-Bundesliga, Premiere Ligue, CONMEBOL Libertadores, Eredivisie, MLS, NWSL, Polonya Ekstraklasa ve Arjantin Primera División bulunuyor.

  • UEFA Champions League
  • UEFA Women’s Champions League
  • Premier League
  • EFL
  • Barclays WSL
  • LaLiga
  • Liga F
  • Serie A
  • Bundesliga
  • Frauen-Bundesliga
  • Ligue 1
  • Premiere Ligue
  • CONMEBOL Libertadores
  • Eredivisie
  • MLS
  • NWSL
  • Polish Ekstraklasa
  • Liga MX
  • Argentine Primera División

EA FC 27'de bulunacak partner kulüpler

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Ülkemizi yakından ilgilendiren kısımda ise Galatasaray ve Beşiktaş, sızdırılan partner kulüpler listesinde kendilerine yer bulmuş durumda. Fenerbahçe ise ilginç bir şekilde geçen senelere kıyasla bu sene listede yok.

  • Manchester City
  • Liverpool
  • Chelsea
  • Aston Villa
  • Real Madrid
  • Atlético Madrid
  • Bayern Munich
  • Como
  • Roma
  • Napoli
  • Juventus
  • Paris Saint-Germain
  • RC Lens
  • Olympique Lyonnais
  • Lille OSC
  • AS Monaco
  • Benfica
  • Sporting CP
  • FC Porto
  • PSV Eindhoven
  • Ajax
  • Feyenoord
  • Galatasaray
  • Beşiktaş
  • Boca Juniors
  • Racing Club
  • Independiente
  • River Plate
  • AIK Fotboll
  • Atlético Nacional
  • Bahia
  • Botafogo
  • Bodø/Glimt
  • Buriram United
  • FC Copenhagen
  • Melbourne City
  • Mumbai City FC
  • Malmö FF
  • Legia Warsaw
  • New York City FC
  • Sparta Prague
  • Slavia Prague
  • Real Salt Lake
  • Nacional
  • HJK Helsinki
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