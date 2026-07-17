EA FC 27'ye Dair Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Sistem Gereksinimleri, Yenilikler ve Dahası...

EA FC 27'ye dair çıkan sızıntılara göre şu ana dek bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

EA Sports, serinin yeni oyunu EA FC 27 ile oyunu bırakma kararı alan oyuncuları da geri döndürecek yenilikler getirmeye hazırlanıyor.

İçerikten Görseller +5 × + − ‹ ›

Ultimate Team'deki radikal mekanik değişikliklerinden, seride ilk kez göreceğimiz açık dünya elementlerine kadar birçok sızıntı gelmeye başladı. Biz de EA FC 27'ye dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

İçerikten Görseller +5 × + − ‹ ›

EA FC 27 ne zaman çıkacak?

Güvenilir endüstri insider'ları ve sızıntı kaynaklarına göre EA FC 27, 25 Eylül 2026 tarihinde dünya genelinde resmî olarak piyasaya sürülecek.

Geleneksel EA Sports takvimine sadık kalan oyun, Ultimate Edition sahipleri ve EA Play aboneleri için ise yaklaşık bir hafta erken erişime açılacak. Bu özel kitle için erken erişim tarihinin 18 Eylül 2026 olması bekleniyor.

EA FC 27 fiyatı ne kadar olacak?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

EA'in bu yıl küresel fiyatlandırma politikasında büyük bir sürpriz yapmayacağı ve standart fiyatları koruyacağı söyleniyor. Sızıntılara göre fiyat skalası şu şekilde olacak:

Standart Sürüm (PC ve Nintendo Switch) : 70 Dolar / 70 Euro

: 70 Dolar / 70 Euro Standart Sürüm (PlayStation ve Xbox) : 70 Dolar / 80 Euro

: 70 Dolar / 80 Euro Ultimate Sürüm (Tüm Platformlar): 100 Dolar / 100 Euro civarında olması bekleniyor.

EA FC 27 hangi platformlarda çıkacak?

EA Sports'un eski nesil konsolları henüz gözden çıkarmaya niyeti yok. Sızan geliştirici kitlerine ve bilgilere göre EA FC 27 tam bir "cross-gen" oyun olacak. Oyunu göreceğimiz platformlar şunlar:

PlayStation 5 ve PlayStation 4

Xbox Series X/S ve Xbox One

PC (EA App, Steam, Epic Games Store)

Nintendo Switch ve iddialara göre yeni nesil Nintendo Switch 2

EA FC 27 ön sipariş bonusu ne?

Ön sipariş detayları tam olarak netleşmemiş olsa da, serinin önceki oyunlarından sızanlara göre Ultimate Edition'ı erken sipariş verenleri zengin bir içerik bekliyor. Öngörülen sızıntılar şunları içeriyor:

7 güne kadar Erken Erişim hakkı

Belli bir miktar FC Points (Genelde 4600 FC Points)

Seçilebilecek takas edilemez bir Ultimate Team Hero (Kahraman) veya Icon (Efsane) oyuncu kartı

Kariyer Modu için ekstra gelişim puanları ve yıldız koçlar

EA FC 27'de çapraz oyun olacak mı?

Evet, EA'in son yıllarda oturtmaya çalıştığı çapraz oyun (Cross-play) ekosistemi bu yılda da devam edecek.

PC, PS5 ve Xbox Series X/S oyuncuları kendi aralarında; PS4 ve Xbox One oyuncuları ise eski nesil havuzunda bir arada oynayabilecekler ancak Ultimate Team'deki yenilenen sosyal dinamikler sayesinde çapraz oyun menülerinin ve arkadaşlık sistemlerinin bu yıl çok daha optimize ve hatasız çalışacağı belirtiliyor.

EA FC 27 Standart Edition ile Ultimate Edition farkı ne?

Sızıntılar doğrultusunda iki sürüm arasındaki temel farklar şu şekilde özetlenebilir:

Özellik Standart Sürüm Ultimate Sürüm Çıkış Tarihi 25 Eylül 2026 18 Eylül 2026 FC Points Yok Var (Tahmini 4600) Özel Kartlar Yok Sınırlı süreli ön siparişe özel Hero/Icon öğesi Çıkış Tarihi 25 Eylül 2026 18 Eylül 2026

EA FC 27 sistem gereksinimleri

Frostbite motorunun güncellenmiş ve özellikle NVIDIA DLSS 5 mimarisiyle entegre edilmiş bir versiyonunun kullanılacağı sızdırıldı. Bu durum, PC optimizasyonunu artırsa da taban sistem gereksinimlerini biraz yukarı çekebilir.

Minimum (Tahmini)

İşlemci : Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600 Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570

: NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 100 GB kullanılabilir alan (SSD önerilir)

: 100 GB kullanılabilir alan (SSD önerilir) İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)

Önerilen (Tahmini)

İşlemci : IntIntel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 7 3800X

: IntIntel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 7 3800X Ekran Kartı : NVIDIA RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6600 XT (Ray Tracing ve DLSS 5 desteği için daha üst modeller)

: NVIDIA RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6600 XT (Ray Tracing ve DLSS 5 desteği için daha üst modeller) RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama : 100 GB kullanılabilir alan (SSD önerilir)

: 100 GB kullanılabilir alan (SSD önerilir) İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

EA FC 27 partner kulüpler hangileri?

EA'in lisans üstünlüğü bu yıl da sarsılmıyor. Real Madrid, Manchester City, Liverpool, PSG ve Juventus gibi devlerle olan köklü partnerlik anlaşmaları devam ediyor. Ayrıca İspanya'da yenilenen Spotify Camp Nou stadyumunun lisanslı dönüşü ve Barcelona ile daha derin bir partnerlik sızıntılar arasında yer alıyor. Ek olarak, AFC Asya Kupası ve bazı yeni ulusal takımların lisans haklarının da oyuna dâhil edildiği konuşuluyor.

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Aston Villa

Real Madrid

Atlético Madrid

Bayern Munich

Como

Roma

Napoli

Juventus

Paris Saint-Germain

RC Lens

Olympique Lyonnais

Lille OSC

AS Monaco

Benfica

Sporting CP

FC Porto

PSV Eindhoven

Ajax

Feyenoord

Galatasaray

Beşiktaş

Boca Juniors

Racing Club

Independiente

River Plate

AIK Fotboll

Atlético Nacional

Bahia

Botafogo

Bodø/Glimt

Buriram United

FC Copenhagen

Melbourne City

Mumbai City FC

Malmö FF

Legia Warsaw

New York City FC

Sparta Prague

Slavia Prague

Real Salt Lake

Nacional

HJK Helsinki

EA FC 27 ile gelecek yenilikler

Sızıntıların en heyecan verici kısmı ise oyuna eklenecek yeni mekanikler ve modlar üzerine. Öne çıkan en büyük yenilikler şunlar: