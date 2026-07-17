EA Sports, serinin yeni oyunu EA FC 27 ile oyunu bırakma kararı alan oyuncuları da geri döndürecek yenilikler getirmeye hazırlanıyor.
Ultimate Team'deki radikal mekanik değişikliklerinden, seride ilk kez göreceğimiz açık dünya elementlerine kadar birçok sızıntı gelmeye başladı. Biz de EA FC 27'ye dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.
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EA FC 27 ne zaman çıkacak?
Güvenilir endüstri insider'ları ve sızıntı kaynaklarına göre EA FC 27, 25 Eylül 2026 tarihinde dünya genelinde resmî olarak piyasaya sürülecek.
Geleneksel EA Sports takvimine sadık kalan oyun, Ultimate Edition sahipleri ve EA Play aboneleri için ise yaklaşık bir hafta erken erişime açılacak. Bu özel kitle için erken erişim tarihinin 18 Eylül 2026 olması bekleniyor.
EA FC 27 fiyatı ne kadar olacak?
EA'in bu yıl küresel fiyatlandırma politikasında büyük bir sürpriz yapmayacağı ve standart fiyatları koruyacağı söyleniyor. Sızıntılara göre fiyat skalası şu şekilde olacak:
- Standart Sürüm (PC ve Nintendo Switch): 70 Dolar / 70 Euro
- Standart Sürüm (PlayStation ve Xbox): 70 Dolar / 80 Euro
- Ultimate Sürüm (Tüm Platformlar): 100 Dolar / 100 Euro civarında olması bekleniyor.
EA FC 27 hangi platformlarda çıkacak?
EA Sports'un eski nesil konsolları henüz gözden çıkarmaya niyeti yok. Sızan geliştirici kitlerine ve bilgilere göre EA FC 27 tam bir "cross-gen" oyun olacak. Oyunu göreceğimiz platformlar şunlar:
- PlayStation 5 ve PlayStation 4
- Xbox Series X/S ve Xbox One
- PC (EA App, Steam, Epic Games Store)
- Nintendo Switch ve iddialara göre yeni nesil Nintendo Switch 2
EA FC 27 ön sipariş bonusu ne?
Ön sipariş detayları tam olarak netleşmemiş olsa da, serinin önceki oyunlarından sızanlara göre Ultimate Edition'ı erken sipariş verenleri zengin bir içerik bekliyor. Öngörülen sızıntılar şunları içeriyor:
- 7 güne kadar Erken Erişim hakkı
- Belli bir miktar FC Points (Genelde 4600 FC Points)
- Seçilebilecek takas edilemez bir Ultimate Team Hero (Kahraman) veya Icon (Efsane) oyuncu kartı
- Kariyer Modu için ekstra gelişim puanları ve yıldız koçlar
EA FC 27'de çapraz oyun olacak mı?
Evet, EA'in son yıllarda oturtmaya çalıştığı çapraz oyun (Cross-play) ekosistemi bu yılda da devam edecek.
PC, PS5 ve Xbox Series X/S oyuncuları kendi aralarında; PS4 ve Xbox One oyuncuları ise eski nesil havuzunda bir arada oynayabilecekler ancak Ultimate Team'deki yenilenen sosyal dinamikler sayesinde çapraz oyun menülerinin ve arkadaşlık sistemlerinin bu yıl çok daha optimize ve hatasız çalışacağı belirtiliyor.
EA FC 27 Standart Edition ile Ultimate Edition farkı ne?
Sızıntılar doğrultusunda iki sürüm arasındaki temel farklar şu şekilde özetlenebilir:
|Özellik
|Standart Sürüm
|Ultimate Sürüm
|Çıkış Tarihi
|25 Eylül 2026
|18 Eylül 2026
|FC Points
|Yok
|Var (Tahmini 4600)
|Özel Kartlar
|Yok
|Sınırlı süreli ön siparişe özel Hero/Icon öğesi
|Çıkış Tarihi
|25 Eylül 2026
|18 Eylül 2026
EA FC 27 sistem gereksinimleri
Frostbite motorunun güncellenmiş ve özellikle NVIDIA DLSS 5 mimarisiyle entegre edilmiş bir versiyonunun kullanılacağı sızdırıldı. Bu durum, PC optimizasyonunu artırsa da taban sistem gereksinimlerini biraz yukarı çekebilir.
Minimum (Tahmini)
- İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570
- RAM: 8 GB
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan (SSD önerilir)
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)
Önerilen (Tahmini)
- İşlemci: IntIntel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 7 3800X
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6600 XT (Ray Tracing ve DLSS 5 desteği için daha üst modeller)
- RAM: 16 GB
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan (SSD önerilir)
- İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)
EA FC 27 partner kulüpler hangileri?
EA'in lisans üstünlüğü bu yıl da sarsılmıyor. Real Madrid, Manchester City, Liverpool, PSG ve Juventus gibi devlerle olan köklü partnerlik anlaşmaları devam ediyor. Ayrıca İspanya'da yenilenen Spotify Camp Nou stadyumunun lisanslı dönüşü ve Barcelona ile daha derin bir partnerlik sızıntılar arasında yer alıyor. Ek olarak, AFC Asya Kupası ve bazı yeni ulusal takımların lisans haklarının da oyuna dâhil edildiği konuşuluyor.
- Manchester City
- Liverpool
- Chelsea
- Aston Villa
- Real Madrid
- Atlético Madrid
- Bayern Munich
- Como
- Roma
- Napoli
- Juventus
- Paris Saint-Germain
- RC Lens
- Olympique Lyonnais
- Lille OSC
- AS Monaco
- Benfica
- Sporting CP
- FC Porto
- PSV Eindhoven
- Ajax
- Feyenoord
- Galatasaray
- Beşiktaş
- Boca Juniors
- Racing Club
- Independiente
- River Plate
- AIK Fotboll
- Atlético Nacional
- Bahia
- Botafogo
- Bodø/Glimt
- Buriram United
- FC Copenhagen
- Melbourne City
- Mumbai City FC
- Malmö FF
- Legia Warsaw
- New York City FC
- Sparta Prague
- Slavia Prague
- Real Salt Lake
- Nacional
- HJK Helsinki
EA FC 27 ile gelecek yenilikler
Sızıntıların en heyecan verici kısmı ise oyuna eklenecek yeni mekanikler ve modlar üzerine. Öne çıkan en büyük yenilikler şunlar:
- "FC The Grounds" (Açık Dünya Sosyal Alanı): Test aşamalarından sızan en büyük bomba, oyuncuların kendi avatarlarıyla gezebileceği, mini oyunlar oynayabileceği ve diğer oyuncularla sosyalleşebileceği interaktif bir açık dünya sosyal hub'ının eklenmesi.
- Ultimate Team SBC Devrimi: Kadro Kurma Görevleri'nde (SBC) artık aynı kopyalanmış kartı birden fazla kez tek seferde gönderme ve puan tabanlı "tek tıkla SBC tamamlama" sisteminin test edildiği aktarılıyor.
- Koleksiyon Kitabı: Paketten çıkardığınız oyuncular, satsanız veya SBC'ye gönderseniz bile kalıcı olarak bir albümde sergilenebilecek; bu albümleri tamamladıkça özel ödüller kazanılabilecek.
- Yeni Efsaneler: Manchester City'nin efsane golcüsü Sergio Agüero'nun ICON, Diogo Jota'nın ise geleceğe yönelik bir Hero kartı olarak oyuna ekleneceği iddialar arasında.
- Gelişmiş Yapay Zekâ ve Fizik: EA'in TRACAB firmasını satın almasıyla birlikte maç içindeki animasyonların, pas arası animasyonlarının ve taktiksel pres tepkilerinin çok daha gerçekçi olacağı sızan oynanış verilerinde yer alıyor.