Eski iPhone'ları Değerlendirmenin 5 Farklı Yolu

Eski Apple cihazlarınızı ne yapacağınızı bilemiyorsanız ya da bir kenarda öylece duruyorsa tam size göre olacak 5 farklı öneriyi listeliyoruz.

Akıllı cihaz teknolojileri inanılmaz bir hızla ilerlediği için, yeni aldığımız bir telefonun hemen bir üst modeli piyasaya çıkıyor. Bazen kendimizi durduramadığımız bazen de gerçekten ihtiyaç duyduğumuz yeni cihazı aldığımızda eskisini bir kenara atıyoruz. Peki artık kullanmadığımız iPhone’larla ne yapabiliriz? Eski cihazlar için kullanılabilecek 5 farklı öneriyi sizler için derledik.

1. Satmak

Yeni alacağımız cihaz için gereken paranın bir kısmını karşılama amaçlı kullanılacak bu yöntem oldukça mantıklı. Yeni telefon için kullanılmasa da paraya her zaman ihtiyaç duyuluyor. Eğer yakın çevrenizden birine satarsanız hem güvenilir bir kaynaktan para kazanmış olursunuz hem de bu kişi bir sorun olduğunda kolaylıkla size ulaşabilir. İki tarafa da yarar sağlayan bu durum herhangi bir yere değerinin çok altında satmaktan çok daha mantıklı olabilir.

2. Yedek Cihaz Olarak Kullanmak

Yeni cihazınızda bir sorun yaşadığınızda Apple Store’a bir süre ulaşamazsanız ya da yeni cihazınız tamir edilemez hale gelirse, en son yedeklemeye ulaşamamak oldukça can sıkıcı olabiliyor. Ancak elinizin altında bulunan eski cihazınız sayesinde yedeklemelerinize kolayca ulaşabilirsiniz.

3. Jailbreak

Android telefonlardaki Root erişimine benzeyen Jailbreak ile telefonunuza ilginç özellikler ekleyebilirsiniz. Cihazınız yeni değilse ve Jailbreak’i kullanabiliyorsanız cihazınıza Android yüklemeyi bile deneyebilirsiniz.

4. Yeni Donanımlar Yüklemek

Cihazı Salient Eye, Presence ve Manything gibi uygulamalarla gizli kameraya dönüştürerek kullanabilirsiniz. Araçlarda, evinizde ya da evcil hayvanınız üzerinde bile güvenlik kamerası görevini harika bir şekilde gerçekleştirecektir. Ayrıca, şarjdan tasarruf etmek için iPod veya GPS olarak kullanmak da oldukça mantıklı görünüyor.

5. Sanatsal Çalışmalar Yapmak

Eğer etrafta duran başka Apple cihazlarınız varsa, bunları bir araya getirerek yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Her şey sizin hayal gücünüze kalmış.