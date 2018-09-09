Apple Cihazlarınıza İndirebileceğiniz 3 Zarif Duvar Kağıdı

Bu çarşamba (12 Eylül) günü gerçekleşecek olan iPhone Xs etkinliğinden artık sadece birkaç gün uzaklıktayız.

Apple, her sene gerçekleştiği Eylül etkinliğini bu sene Cupertino'da bulunan Apple Park Kampüsü'ndeki Steve Jobs konferans salonunda düzenlemeye hazırlanıyor. Şirket, bu hazırlıkların bir parçası olaraksa Apple TV yayın uygulamasının logosunu güncelledi.

Apple'ın etkinlikte fiyatlarıyla cep yakacak yeni iPhone X serisini, yeni iPad Pro'yu ve birkaç doğruluğundan emin olmadığımız ürünü tanıtacağı tahmin ediliyor. Bunun yanında sızıntılara artık çok aşina olduğumuzdan, yeni tanıtılacak ürünlerin bizleri çok şaşırtmasını beklemiyoruz.

Biz de bu haftaki "Haftanın Duvar Kağıtları" yazımızda bu etkinliği düşünerek ve geçtiğimiz günlerde Milan'da açılan Apple Store'dan esinlenerek sizler için yepyeni duvar kağıtları derledik.

Twitter kullanıcısı AR72014 tarafından oluşturulup düzenlenen bu duvar kağıtlarını beğeneceğinizi düşünüyoruz.

İndirmek için tıklayın: iPhone; iPhone X; iPad; masaüstü

İndirmek için tıklayın: iPhone; iPhone X

İndirmek için tıklayın: iPhone; iPhone X