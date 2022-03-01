1 Nisan'da Air India'nın CEO'luk koltuğuna oturacağı açıklanan eski THY CEO'su İlker Aycı, kararından vazgeçtiğini açıkladı. Aycı, bu kararı Hindistan kamuoyundaki tartışmalar nedeniyle aldığını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türk Hava Yolları'ndaki CEO'luk görevinden ayrılan İlker Aycı'nın Hindistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air India'ya geçtiğinden bahsetmiştik. O günlerde yapılan açıklamalara göre hem Air India hem de İlker Aycı, bu karardan memnundu. Ancak şimdi konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aycı, 1 Nisan'da başlayacağı görevi aldığı yeni bir karar ile reddettiğini duyurdu.

İlker Aycı, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, fikir değiştirmesinin nedenini Hindistan kamuoyuna bağladı. Kararın farklı bir zemine çekildiğini gördüğünü söyleyen Aycı, Air India'nın da Air India'nın çatı şirketi Tata Group'un da bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için göreve başlamayacağını belirtti.

İlker Aycı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle

"Şubat ayında açıklanan ve 1 Nisan itibariyle başlayacağım ilan edilen Tata Group bünyesindeki Air India CEO’luk görevinin Hindistan kamuoyunda bazı çevreler tarafından farklı bir zemine çekilme çabasını yakından izliyorum.

Kariyerim boyunca kurum menfaatini ve daha önemlisi kişisel hayatımla ailemin huzur ve güvenliğini ön planda tutmayı tercih eden bir yönetici olarak, bu tartışmalar sürecinde göreve başlamanın doğru ve onurlu bir seçim olmayacağına karar verdim.

Air India’yı yönetme ve geleceğini şekillendirme görevi için Tata Group’un şahsıma sunduğu bu teklife bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.

Ancak Tata Sons Yönetim Kurulu Başkanı Mr. N. Chandrasekaran ile de yaptığım görüşme sonucunda, ailemin huzuru ve mutluluğu için ve aynı zamanda global bir şirket olarak saygı duyduğum Tata Group’un olumsuz etkilenmemesi adına bu görevi uzun ve detaylı değerlendirmeler sonucunda reddetme kararı aldığımı kamuoyunun bilgilerine sunarım.

Kariyerime farklı fırsatlarla devam edeceğimin; Türkiye’nin yetiştirdiği bir yönetici olarak global iş dünyasında değer yaratmak amacıyla çalışmalarımı sürdüreceğimin altını çizmek isterim."