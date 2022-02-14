Geçtiğimiz ay aldığı bir karar ile Türk Hava Yolları'ndaki 'patronluk' görevinden istifa eden İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu. Aycı, 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Hindistan'ın 1 numaralı havayolu şirketi Air India'da CEO'luk yapacak.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), geçtiğimiz ay dikkat çeken bir gelişmeye ev sahipliği yapmıştı. Şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY'deki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Şimdiyse Aycı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aycı'nın Air India'nın (Hindistan Hava Yolları) başına geçtiği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalar, Air India'nın sahibi olan Tata Sons isimli şirket tarafından yapıldı. Açıklamada, İlker Aycı'nın Air India CEO'su ve Genel Müdürü olarak görev yapacağı ifade edildi. "Yönetim kurulu, İlker Aycı'nın Air India CEO'su ve Genel Müdürü olarak atanmasını gerekli müzakerelerin ardından onayladı. Bu atama, gerekli düzenleyici onaylara tabidir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, İlker Aycı için övgü dolu sözler sarfedildi. Tata Sons Başkanı Natarajan Chandrasekaran, Aycı için "İlker, görev yaptığı süre boyunca Türk Hava Yolları'nın bugünkü başarısına öncülük etmiş bir havacılık sektörü lideridir. İlker'i Air India'yı yeni çağa taşıyacağı Tata Grubu'na almaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

İlker Aycı'dan açıklama:

Air India'yı memnun eden transfer, İlker Aycı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aycı, Air India macerası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

İkonik bir havayoluna liderlik etme ayrıcalığını kabul etmekten ve Tata Grubu'na katılmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Air India'daki meslektaşlarım ve Tata Grubu'nun liderliği ile yakın bir şekilde çalışarak, Hint sıcaklığını ve misafirperverliğini yansıtan benzersiz bir üstün uçuş deneyimi ile Air India'yı dünyanın en iyi havayollarından biri yapmak için güçlü mirasından yararlanacağız.

Geçtiğimiz ay itibarıyla Türk Hava Yolları'ndaki görevinden ayrılan Aycı, Air India'daki görevine 1 Nisan 2022 itibarıyla başlayacak.