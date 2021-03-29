Eskişehir'de 180 Hastanın PCR Testi Karıştırıldı

Eskişehir'de bir devlet üniversitesinde 180 kişinin COVID-19 PCR testi karıştırıldı. Testi negatif çıkan hastalara pozitif oldukları söylenerek tedavi altına alındı ve pozitif hastalara da negatif oldukları bildirilerek hastalar evlerine gönderildi.

Eskişehir Şehir Üniversitesi’nde yüzlerce insanın hayatını tehlikeye atabilecek bir durum yaşandı. Hastane yetkililerinin PCR testlerinin karıştırılması sonucunda COVID-19 testi negatif çıkan 180 kişiyi tedavi altına alınırken, testi pozitif çıkan 180 hasta da evlerine gönderildi.

3 saat sonra yapılan yanlış fark edildi ve test sonucu karışan hastalara bilgilendirme yapılarak, pozitif hastalardan bazılarının evlerine filyasyon ekipleri gönderildi. Bu süre zarfında aslında pozitif olan ancak negatif olarak bilgilendirilen çoğu hastanın COVID-19’u yakınlarına bulaştırdığı düşünülüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı

Söz konusu hata, PCR testlerini 90'lı gruplar halinde bilgisayar veritabanına kaydedilirken yapıldı. PCR testlerini bilgisayara girereken “tümünü pozitif olarak işaretle” yerine "tümünü negatif olarak işaretle” seçeneğine tıklayan hastane yetkilileri, bu yanlışlık yüzünden COVID-19 testi pozitif çıkan hastalara negatif olduklarını, negatif çıkan hastalara da pozitif olduklarını bildirdi.

Testi pozitif çıkan ancak negatif olduğu söylenen bazı hastaların durumu, evlerine döndükten sonra giderek ciddileşmeye başladı. Bu hastalar, pozitif olduklarını tedavi amaçlı tekrar hastaneye döndükleri zaman anladı. Durumu ağır olan hastalar tedavi altına alınırken, hafif semptom gösteren hastaların evlerine filyasyon ekipleri gönderildi.

Yaşanan olay sonucunda Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, hastane hakkında soruşturma başlattı. Pozitif olmasına rağmen negatif diye eve gönderilen hastaların yakınlarına COVID-19 virüsünü bulaştırmış olabileceği, böyle bir hatanın bilançosunun büyük olacağı düşünülüyor.