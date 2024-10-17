Esrar Kullanımının DNA'da Belirgin Bir İz Bıraktığı Keşfedildi

Yeni bir araştırma, yüksek dozda esrar kullanımının DNA metilasyonunu etkileyerek psikoz riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.

Yeni bir araştırma, yüksek dozda esrar kullanımının DNA üzerinde kalıcı bir iz bırakabileceğini ortaya koyuyor.

Esrar, dünya genelinde maalesef ki en sık kullanılan uyuşturuculardan biri olsa da beyin ve vücut üzerindeki etkileri hakkında hâlâ öğrenmemiz gereken çok şey var. Özellikle esrarın bazı bireylerde psikozu tetikleme olasılığı bilim dünyasının üzerinde durduğu konulardan biri. Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışma, yüksek THC seviyelerine sahip esrar kullanımının DNA’da belirgin bir değişiklik yarattığını gösteriyor. Dahası, bu değişikliklerin psikoz atağı geçiren kişilerde daha farklı olduğu da tespit edilen hususlar arasında.

Elde edilen bulgular hangi alanda kullanılacak?

Araştırmada elde edilen bulgular, esrarın psikoz gelişimine nasıl katkıda bulunabileceğini anlamamıza yardımcı olabilir. Esrarın aktif maddesi olan THC'nin, 1990'lardan bu yana İngiltere ve ABD'de önemli ölçüde arttığı biliniyor.

Örneğin ABD'nin Colorado eyaletinde THC içeriği %90’a varan esrar ürünleri satılabiliyor. THC, kenevir bitkisinde bulunan 144 kimyasaldan biri olmasına rağmen esrarın etkilerini belirlemede en önemli bileşen konumunda. Çalışmalar, yüksek potensli esrarın kullanıcılar üzerindeki etkilerinin daha güçlü olduğunu ve günlük kullanımının psikoz riskini artırdığını ortaya koyuyor.

DNA metilasyonu nedir?

Araştırmanın temel konusu, esrarın DNA metilasyonu adı verilen bir moleküler süreci nasıl etkilediği üzerineydi. DNA metilasyonu, genlerin nasıl ifade edileceğini kontrol eden kimyasal bir süreçtir ve gen aktivitesini düzenler. Araştırmacılar yüksek potensli esrar kullanımının, özellikle enerji ve bağışıklık sistemi işlevlerini yöneten genlerde metilasyon değişikliklerine yol açtığını keşfettiler. Psikoz geçiren kişilerin DNA’larında ise bu değişikliklerin farklı olduğu görüldü.

DNA metilasyonu gibi epigenetik süreçlerin incelenmesi, esrar kullanımının genler üzerinde nasıl bir iz bıraktığı ve bu değişikliklerin hangi koşullarda psikozu tetikleyebileceği konusunda oldukça önemli. Gelecekte yapılacak çalışmaların, esrar kullanımı ile ilişkili DNA değişikliklerinin potansiyel biyobelirteçler olup olmadığını araştırması bekleniyor.

Araştırmanın orijinal kaynağına buradan ulaşabilirsiniz.