Esrarın Antibiyotik Özelliği Olduğu Keşfedildi

McMaster Üniversitesi araştırmacıları esrarın gizli bir antibiyotik özelliğine sahip olduğunu ve iyileştirme potansiyeli olduğunu fark etti. Özellikle kenevirin ve esrarın kişiler üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olduğunu savunan araştırmacılar, ilk olarak fareler üzerinde deney yaptı.

McMaster Üniversitesi araştırmacıları yeni bir ilaç geliştirmek için çalışırken kenevir bitkisinin içinde antibakteriyel bileşenler tespit etti. McMaster araştırmacılarından oluşan disiplinlerarası bir ekip, kenevir bitkisinde cannabigerol (CBG) adı verilen kimyasal bileşenin bulunduğunu belirtti. CBG, antibakteriyel özelliğe sahip bir bileşiktir. Araştırmacılar, esrarın keşfettikleri antibiyotik özelliğini ilk olarak fareler üzerinde test etti.

Yapılan araştırmalarla esrarın içindeki bileşenlerin vücutta antibiyotik görevi görmesi ve hastalıkların iyileşme süresini hızlandırılması planlanıyor. Araştırmacılar bu deneyin sonucunda, esrarın antibiyotik özelliği sayesinde bakterilerle savaşabildiğini ortaya koydu.

Ortaya çıkan bu bulgular “American Chemical Society Infectious Diseases” dergisinde yayınlandı. Mcmaster'da Biyokimya ve Biyomedikal Bilimler Profesörü olan Eric Brown, bu çalışmada piyasada bulunan 18 adet kannabinoidi araştırdıklarını ve hepsinin antibiyotik özelliği gösterdiğini, bazılarının ise çok daha etkili olduğunu savundu. Brown, CBG adı verilen kimyasal bileşenlerin bakterilerle çok başarılı bir şekilde savaştığını gözlemlediklerini belirtti.

Brown "CBG adı verilen ve psikoaktif olmayan kannabinoidler bizleri çok heyecanlandırdı ve tüm dikkatimizi CBG'ye verdik. Araştırmayı derinleştirmek için bir miktar kannabinoid sentezledik" dedi. Psikoaktif maddeler, kişinin merkezi sinir sistemini etkileyen ve beyin işlevlerini değiştirerek anlık olarak sanrılar görmesine neden olan kimyasal bir maddelerdir. Brown, Kanada'da esrar yasallaştırıldığından beri son iki yıldır esrarların içindeki antibiyotik potansiyelini inceleyen çalışmalar yapıyor.

Brown, bu araştırmanın onlar için oldukça önemli olduğunu ifade ederken bu araştırmayı Kanada’da yapmalarının onlara büyük kolaylık sağladığını söyledi. Bunun sebebinin ise Kanada'nın esrar ile ilgili çalışmalarda bilim insanlarına destek sağlamasıydı. Bu nedenle araştırmanın çok daha rahat ilerlediği ifade edildi.