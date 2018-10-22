Bankalarla kripto paralar arasındaki önemli farklardan birisi de para transfer işlemlerinde kesilen ücretler. Klasik yöntemlerle binlerce doları bulabilen transfer ücretleri, Bitcoin ve Ethereum sayesinde oldukça ucuza çözülebiliyor. Ethereum blok zinciri üzerinden gerçekleştirilen son işlemlerden birisi, bu farkı başarılı bir şekilde ortaya koydu.

Blok zinciri teknolojisinin üzerine inşa edilen kripto paralar, maddi varlıkların dijital ortamdaki veriler halinde saklanmasını sağlıyorlar. Küresel finansal sistemlerde dolaşımda olan dolar ve TL gibi yasal mevzuatı bulunan paraların %90 oranında dijitalleştiğini göz önünde bulundurursak, kripto paraların diğer avantajlarına da odaklanmamız gerekiyor.

Ethereum blok zinciri üzerinden gerçekleştirilen bir kripto para transferi, blok zincirlerinin finansal teknoloji konusunda, bürokrasiye teslim olmuş fiziksel paralara kıyasla ne kadar avantajlı olduğu kanıtladı. Özellikle yüksek miktarlarda para transferleriyle uğraşan büyük şirketler kripto paraları kullanırlarsa, zamandan ciddi şekilde tasarruf edeceklerdir. Bu tasarruf, aynı zamanda maddi ölçüde de hissedilebiliyor.

Örneğin 1 milyon doların, dolar cinsinden transferi için 10 bin dolara varan işlem ücretleri kesiliyor. Ethereum blok zincirinde yapılınca dikkatleri üzerine toplayan 183 milyon dolarlık bir işlemin ücreti ise sadece 0.06 dolar tuttu. Bu değerler Türk Lirası cinsinden 1 milyar 36 bin TL’nin, sadece 36 kuruşa transfer edildiği anlamına geliyor. Arada gerçekten dağlar kadar fark var.

Ayrıca gündem yaratan Ethereum transferi, sadece 19 saatlik bir sürede tüm blok zincirinden onay aldı. Bankalar ile dolar cinsinden yapılan benzer bir transfer, bazen günler sürebiliyor. Söz konusu Ethereum işlemi, küresel para gönderme servisi Western Union ya da PayPal gibi sistemlerle yapılsa, 183 milyon dolardan 170 milyon dolara kadar gerileyebiliyor.

Blok zinciri, para sahiplerine değişmez, değiştirilemez bilgiler havuzu, ölçeklenebilir para değeri ve ademi merkeziyetçilik vadediyor. Son aylarda blok zinciri tabanlı kripto para odaklı finansal sistemlerin, mevcut ekonomik düzene ne oranda alternatif yaratabileceği tartışmaları daha da olgunlaşmaya başladı. Pek çok ekonomist, ani bir değişimin küresel krize neden olacağını düşünüyor. Bu nedenle değişim, şirketlerin para transferi tercihlerinden başlayarak devam ediyor.

Bundan 10 yıl önce internet bankacılığını kullanan sadece şirketlerdi, şimdi artık herkes mobil cihazları üzerinden para gönderip alıyor, alışveriş yapıyor. Kripto paraların böyle bir sistem kurması için önümüzde nispeten uzun bir geçiş dönemi var.