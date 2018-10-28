Etkisi Kanıtlanmayan Katkılı Akaryakıtın Satışı Yasaklanıyor

Katkılı motorin ve benzin satışlarında sıkı denetim başlıyor.

Akaryakıt firmaları sattıkları ürünlere çeşitli kimyasallar ekleyip yakıtlarının daha performanslı veya daha fazla menzil sunduğunu söylüyor. Bunun sonucunda ise gerek benzini gerek motorini daha pahalıya satıyorlar. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bu duruma tüketici lehine bir karar getirdi. Bu tarz katkılı yakıtların performans veya daha uzun yol yapma olanağı sunduğu iddialarının kanıtlanma şartı getirildi.

Katkılı yakıt satan şirketlerin, satışlarına başlamadan önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvurmaları gerekecek. Ayrıca sattıkları ürünün etkileri hakkında matematiksel veriler ve kanıtlar da istenecek. Bu işemleri yapmayan, benzin ve motorine sadece katkı karıştıran firmalar ürünleri normalden daha pahalıya satamayacak.

Vize Verilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun incelemesinin ardından etkinin kanıtlanabilir olduğu görülürse akaryakıt şirketlerine vize verilecek. Bununla beraber şirketler kullanıcılara sattıkları ''farklı'' akaryakıtların etkilerini anlatma da yükümlü olacak.

Katkılı akaryakıtlar litre başına ortalama 3-4 kuruş pahalıya satılıyor.