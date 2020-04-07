Evinizde Nasıl 'Light Painting' Fotoğraflar Çekebilirsiniz?

Akıllı telefonlarınızın kamerası ve birkaç basit araç gereçle yaratıcılığınızı nasıl ortaya çıkarabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Düşünmediyseniz bunlardan bir tanesini haberimizde bulabilirsiniz.

Sosyal medya platformlarının ve akıllı telefonlarımızdaki kameraların gelişmesiyle birlikte birçok kişi, yaratıcı ve eğlenceli fotoğraflar çekmenin yollarını aramaya başladı. Bu konuda başvurulan yollardan bir tanesi de ‘light painting’. Siz de ‘light painting’ fotoğraflar kullanarak Instagram profilinizi renklendirebilirsiniz.

Bu tür fotoğrafları çok basit bazı araçlarla oluşturmanız mümkün. iOS işletim sisteminde Slow Shutter Cam, Android işletim sistemindeyse Camera FV-5 Lite uygulamalarını kullanabilirsiniz. Hatta bazı telefonların kendi bünyesindeki kamera uygulamalarında 'light painting' modu dahi bulunuyor. Dolayısıyla uygulamaları indirmeden önce telefonunuzun kamera uygulamasını incelemenizde fayda var.

Light painting fotoğraflar nasıl çekilir?

Kamerası çalışan bir akıllı telefonunuz var ve uygulama yükleme işlemlerini tamamladıysanız bundan sonra gerekli olan en önemli şey bir ışık kaynağı olacak. Farklı renklere sahip olan feneriniz yoksa renkli asetat kağıtları kullanarak çeşitlilik yaratabilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış.

Yukarıdaki LightPaintingPhoto kanalının videosunda fotoğrafın çekilmesi için bir tripod da kullanılıyor. Asıl eğlenceli kısım olan fotoğraf çekimi için de kamera uygulamasındaki poz süresi ‘Bulb’ olarak ayarlanıyor. Ortam tamamen karanlık hâle getirildikten sonra gerisi tamamen yaratıcılığa kalıyor.

Light painting fotoğraflar ortaya çıkarmak için izlemeniz gereken adımlar bunlar. Özellikle zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmamamız ve evde kalmamız gereken şu günlerde bu tür eğlenceli aktiviteler yaparak zaman geçirmek mümkün. Belki de bu sayede hiç keşfetmediğiniz bir yeteneğinizi bile keşfedebilirsiniz. Ayrıca çektiğiniz fotoğraflarla sosyal medya profillerinize biraz daha renk katabilirsiniz.