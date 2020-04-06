Koronavirüs salgını döneminde kalabalık ortamlardan ve ateşi olan insanlardan uzak durmak, salgına yakalanmama noktasında büyük önem arz ediyor. İşte bu dönemde bir şirket, yapay zekâyı kullanarak insanların ateşini ölçebilecek kamera geliştirdi.

Yapay zekâ ve güvenlik şirketi Kogniz Health, bir tesise giren kişileri tarayan ve yüksek ateşli herkesi tanımlayan yapay zekâ özellikli bir kamera ve yazılım sistemini hayata geçirdi.

Sistem, şirket personelini gerçek zamanlı uyarmak üzere tasarlandı. Böylece ateşi olan bir birey, koronavirüsün yayılmasını durdurmak için gerektiği gibi izole edilebilecek. Şirketin hâlihazırda 12'den fazla büyük müşterisi olduğu belirtildi.

Yapay zekâ destekli kamerayla ateş ölçümü:

Silikon Vadisi merkezli Kogniz Health; söz konusu sistemin, kuruluşlara insanların ateşini ölçme konusunda düşük maliyetli bir imkân sunduğunu söylüyor. Health Cam olarak adlandırılan sistemin, birçok insanın bulunduğu ofis, kampüs, depo veya dağıtım merkezi gibi yerlerin girişine yerleştirilebildiği kaydedildi.

Şirketlerin, çalışanlarını sağlıklı ve güvende tutmak istediğini aktaran Kogniz Health kurucularından Daniel Putterman, koronavirüse işaret ederek “Bunun gibi bir salgın sırasında kurumların hasta olabilecek insanları hızlı bir şekilde tanımlayabilmeleri çok önemli ve bunu yapmanın bir yolu ateşi tespit etmek” diye konuştu.

Health Cam sistemi; bir termal kamera, bir optik kamera ve yüksek çözünürlüklü bir ekrandan oluşuyor. Bir masaya, gişeye ya da tripoda yerleştirilebilen kamera, duvara da monte edilebiliyor. İnsanlar tek tek ya da gruplar hâlinde yürürken kişilerin vücut sıcaklıkları kızılötesi teknolojiyle gerçek zamanlı olarak kontrol ediliyor. Yüksek ateşe sahip kişiler anında belirlenebiliyor. Kogniz, vücut sıcaklığını Health Cam sayesinde yaklaşık 5 metreye kadar bir alanda tespit edebileceklerini savunuyor.

Yapay zekâ destekli Health Cam, en doğru ölçümü elde etmek için bir kişinin gözlerinin etrafındaki sıcaklığı tespit ediyor. Sistem, herhangi bir ek ekipman gerektirmiyor ve ortam sıcaklıklarındaki değişikliklere otomatik olarak uyum sağlayabiliyor. Gerçek zamanlı uyarılar; SMS, mobil bildirim ve Slack üzerinden gönderiliyor. Sıcaklık da dâhil olmak üzere canlı video yayını; Kogniz Health Cam ekranında görüntülenirken, Kogniz mobil uygulamasından ve internet arayüzünden de izlenebiliyor.