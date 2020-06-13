Everspace 2'nin 10 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

Almanya merkezli bağımsız oyun yapımcısı Rockfish Games'in yeni oyunu Everspace 2, bu yıl online olarak düzenlenen IGN Summer of Gaming 2020 etkinliğinde 10 dakikalık oynanış videosuyla yer aldı. Gelin Everspace 2'in detaylarına birlikte bakalım.

İlk olarak 2016 yılında piyasa sürülen Everspace oyunun devamı olan Everspace 2, IGN'in dün düzenlediği Summer of Gaming 2020 etkinliğinde tanıtıldı. On dakikalık bir oynanış videosu da yayınlayan Rockfish Games, yeni oyunu bekleyen hayranlarının beğenilerini kazandı. Tek oyunculu 3D uzay temalı shooter oyunu olan Everspace 2, bu yıl Aralık ayında Steam üzerinden erken erişime açılacak.

Genel olarak oyunun detaylarına bakacak olursak; Everspace 2, yüksek tempolu aksiyona sahip, tek kişilik bir uzay temalı shooter oyun. Everspace 2'de kendi uzay aracınızla bilinmeyen gezegenlerin derinliklerini keşfedebiliyor ve keşfettiğiniz yerlerde 'loot' yapabiliyorsunuz. Ayrıca özenle hazırlanmış geniş Everspace 2 dünyasında heyecan verici ve akıcı maceralara çıkıp, oyun içerisinde birçok NPC yardımcı karakterle arkadaşlık kurabiliyorsunuz. Rol yapma öğelerini de barındıran bu oyunda, bazı NPC karakterleri kendi tarafınıza katmaya çalışıp oyunun ana görevlerini tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Everspace 2'nin oynanış videosu:

Oyunun teknik özelliklerine ve hikâyesine daha yakından bakacak olursak, uzay içerisinde yaptığınız yolculuklarda birçok yeni uzaylı türüyle ve gizli hazinelerle karşılaşacaksınız. Bu bulduğunuz gizli hazinelerinizi korumak için düşman klanlarla da savaşabileceksiniz. Oyunun hikâyesiyle alakalı bazı sırları açığa çıkaracağınız bölgelerde oyun mevcut olacak. Ayrıca yüksek risk/yüksek kazanç temasına sahip olan bazı haritalarda hayatta kalmak için ciddi miktarda iyileştirilmiş özel ekipmanlara ve usta pilotluk becerilerine ihtiyaç duyacaksınız. Oyunun savaş sistemi de uzay gemisinde olduğunuz için oldukça çeşitli olarak karşımıza çıkıyor. Lazerleriniz ile düşmanlarınıza vur-kaç yaparak ve ya direkt olarak karşılarına çıkıp manevralarınızla düşmanlarınızın saldırılarından kaçınarak birçok değişik yöntemle savaşlar yapabileceksiniz.

Oyunda gerçekten de 'doğru' bir oynayış ve savaşma tarzı yok. Özellikle yaptığınız savaşlarda aslında her şey sizin hayal gücünüze kalıyor. Ayrıca uzay gemilerinizi de oluştururken de belirli bir kural yok. İstediğiniz parçaları kendi zevklerinize göre birleştirip kendi eşsiz uzay geminizi oluşturabiliyorsunuz. Everspace 2'de loot sistemi de önemli bir yere sahip durumda. Bulacağınız değerli eşyalar size, mevcut bölümünüzü geçmenizde gerekli ateş gücünü sağlayabilir ya da para sıkıntısı çekiyorsanız loot sayesinde bulduklarınızı kolay bir şekilde paraya çevirebilirsiniz. Eğer Everspace 2 hakkında daha fazla detay merak ediyorsanız oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.