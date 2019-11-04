Evrenin Düz Olmadığını Ortaya Koyan Yeni Veriler

Yeni verilere göre evren, bilim insanlarının düşündüğünden farklı bir şekle sahip olabilir. Bilim insanları, evreni değerlendirip yorumlarken temelde yanlışlar yapabileceğimizi söylüyorlar.

Evrenimizin şeklinin, büyüklüğünün ve geçmişinin kesin bir şekilde okunmasını amaçlayan Planck Teleskobu'ndan gelen veriler, evrende bugüne kadar yanlış yorumladığımız noktaların olabileceğini öne sürüyor.

Şu anda bilim insanları genellikle evrenin düz olduğuna inanmakta. Bu, Avrupa Uzay Ajansı'nın Planck Teleskobu'nun verileri de dâhil olmak üzere uzaya derinlemesine bakan teleskoplardan toplanan büyük miktardaki verilere göre oluşmuş bir görüş.

Yeni verilere göre evren kapalı bir sistem olabilir:

Yeni yayınlanan bir makalede araştırmacılar, Planck Teleskobu'ndan gelen son verilerin, standart evren anlayışımız altında beklenenden farklı sonuçlar verdiğini belirtiyor. Bu sonuçlar, evrenin kapalı olduğu gerçeğiyle açıklanabilir. Bilim insanları; evrenin farklı gözlenen özelliklerinin, karşılıklı olarak tutarsız göründüğü kozmolojik krizi maskelediğini belirtiyorlar.

Elde edilen bu veriler, genel bir kanıya varmak için henüz yeterli değil ve hâlâ çok fazla veriye ihtiyacımız var ancak bu yeni veriler, henüz keşfedilmemiş olan yeni fizik kurallarının var olabileceğini bize gösteriyor olabilir. Evrenin şekli ve nasıl bir geometriye sahip olduğu gibi konular bu verilerle farklı yorumlanabilir.

Düz bir evrende, paralel çizgiler sonsuza kadar sürer ancak evren düz değilse paraleller bir yerde kesişmeye başlarlar. Bilim insanları, uzun zamandır evrenin düz olduğunu düşünüyor ve bu paralellerin kesişmeyeceğine inanıyor ancak makale, bunun yanlış olabileceğini ve evrenin düz olmadığını, kapalı bir düzene sahip olduğunu gösteriyor.

Makalenin yazarları, kapalı bir evrenin içinde olduğumuz düşüncesi doğru ise modern kozmoloji için yeni bir problem ortaya çıktığını söylediler. Bahsedilen sorunun bir kısmı, kozmos hakkındaki mevcut kesin anlayışımızın farklı veri kümelerini bir araya getirerek birlikte elde etmesinin bir sonucudur. Bilim insanları genellikle bu veri kümelerinin tutarlı olduğunu ve aynı kozmolojik modelden geldiğini varsaymaktadır. Yeni çalışma bu anlamda farklı bir görüş sunuyor.