Bilim insanları evrenin en büyük yapısını keşfetti. "Quibu" isimli bu yapı, 1.3 milyar ışık yılı boyutunda ve 200 katrilyon güneş kütlesinde.

Astronomy and Astrophysics dergisi üzerinden yayımlanan yeni bir araştırmaya göre bilim insanları, evrenle ilgili çok büyük bir keşfe imza attılar. Öyle ki araştırmacılar, “evrenin en büyük şeyi” olarak nitelendirilen bir yapı keşfettiler.

Bu yapıya “Quipu” ismi veriliyor. Büyüklüğü ise evren hakkında hakkındaki anlayışımız alt üst etme potansiyeline sahip.

Quipu, 1.3 milyar ışık yılı büyüklüğünde

Şimdiye kadar evrende bulunan en büyük yapı olarak nitelendirebileceğimiz Quipu, 200 katrilyon güneş kütlesine sahipken 1,3 ışık yılından daha uzun. Yani hayal bile edemeyeceğimiz kadar büyük bir şey. Bilim insanları, evrendeki bu tarz yapılarak “süper yapı” ismini veriyorlar.

Tabii ki bu yapı çevresindeki her şeyi etkiliyor. Bizim de bu etkileri anlamamız evreni daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Araştırmada, Quipu’yu incelemenin galaksilerin evrimini anlamamıza yardımcı olabileceği, kozmolojik modellerimizi geliştirebileceği ve çok daha doğru hesaplamalar yapılmasını sağlayabileceği belirtilmiş.

Süper yapılar, içlerinde galaksi kümelerini ve süperkümeleri barındıran devasa yapılara deniyor. Quibu’yla birlikte bulunan toplam 5 süper yapı, galaksi kümelerinin %45’ini, galaksilerin %30’unu barındırıyormuş. Bu yapıların sonsuz kadar kalmadığı da belirtilmiş. Kozmik evrimin bir aşamasında ayrılıyorlar ve birçok çöken birime bölünüyorlarmış.

Bilim insanları, Quibu’yu incelemeye devam ederek galaksilerin evrimi ve evren hakkında daha fazla bilgiye ulaşmaya çalışacaklar.