Exxen'in yeni abonelik fiyatları ve paket içerikleri, farklı izleme ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunuyor.

Exxen, 2021 yılının başlarında kullanıma sunulan bir dijital içerik platformudur. Dizi, film ve belgesel gibi çeşitli içerikleri internet üzerinden izleyiciyle buluşturan platform, özellikle geçmişteki popüler yapımları yeniden hayata geçirmesiyle dikkat çekiyor.

Geniş bir içerik yelpazesi sunan Exxen, Türkiye'nin tanınmış oyuncuları, sanatçıları ve sosyal medya fenomenleriyle dolu bir dünya yaratıyor.

Exxen kullanıcılarına farklı abonelik seçenekleri ve fiyat planları sunuyor. İşte detaylar!

Exxen nedir?

Exxen'de dizi, film, belgesel gibi çeşitli içeriklerin yanı sıra, özel yapımlar da kullanıcıların beğenisine sunulmaktadır. Acun Medya tarafından hayata geçirilen bu dijital platform, kullanıcılara istedikleri zaman, yerde ve cihazda içerik izleme imkanı sunuyor. "Türkiye’nin dijital platformu" mottosuyla yola çıkan Exxen, geniş bir içerik yelpazesine sahip.

Exxen abonelik fiyatları ne kadar?

Exxen'in abonelik fiyatları, 06.04.2024 tarihinden itibaren şu şekildedir:

Paket Türü Fiyat Exxen Reklamlı Aylık Paket 160,90 TL Exxen Reklamsız Aylık Paket 223,90 TL Exxen Spor Reklamlı Aylık Paket 327,90 TL Exxen Spor Reklamsız Aylık Paket 390,90 TL

Exxen'e nasıl abone olunur?

Exxen üyesi olmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

#Adım 1: Exxen’in resmi web sitesine gidin.

#Adım 2: Ad, soyad ve e-posta adresinizi girin, ardından "Üye Ol" butonuna tıklayın.

#Adım 3: Şifrenizi oluşturun, telefon numaranızı ekleyin ve "Devam Et" butonunu tıklayın.

#Adım 4: Doğrulama kodunu girin.

#Adım 5: Seçmek istediğiniz üyelik planını belirleyin.

#Adım 6: Paketinizi seçtikten sonra "Ödeme Adımına Geç" butonuna tıklayın.

#Adım 7: Kredi kartı bilgilerinizi girin ve "Onayla ve Abone Ol" butonuna tıklayın.

Exxen'de ücretsiz deneme var mı?

Exxen, 1 TL karşılığında 7 günlük bir deneme süresi sunmaktadır. Bu deneme süresi boyunca dizi ve film izlenebilir; ancak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi maçları izlenemez. Yani, 1 TL'lik deneme üyeliği spor paketini kapsamamaktadır.

Exxen üyelik iptali nasıl yapılır?

Adım #1: Exxen’in web sitesine gidin

Adım #2: İptal etmek istediğiniz hesabınız ile oturum açın

Adım #3: Sağ üst köşeden Hesap ve Ayarlar sayfasına gidin

Adım #4: Sayfayı aşağı kaydırarak üyelik bilgilerinizin bulunduğu alana inin

Adım #5: Aboneliği İptal Et seçeneğine tıklayın

Adım #6: Hesap şifrenizi girin ve devam edin

Adım #7: Aboneliğiniz iptal edildi

Bu işlemi yaptığınızda aboneliğiniz iptal olmuş olacak ama Exxen izlemeye devam edebileceksiniz. Aboneliğinizin yenileme tarihine kadar, bir önceki aboneliğiniz sayesinde Exxen’i izlemeye devam edebileceksiniz. Yani, eğer 5 Ekim’de abonelik iptali işlemi yaptıysanız ve aboneliğinizin yenilenme tarihi 10 Ekim ise, 5 gün daha Exxen kullanabileceksiniz. 10 Ekim 00:00’da aboneliğiniz direkt olarak iptal olacak, artık Exxen’in premium içeriklerini izleyemeyeceksiniz.