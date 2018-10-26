Geçtiğimiz eylül ayında Amerika'daki kaza sonrasında tüm uçuşları durdurulan F-35'lerin, yeniden arızalandığı belirtildi.

Denetimler sonucunda daha yaşlı F-35'lerin yakıt ikmal hortumlarında sorunlar tespit edildi ve uçaklar incelemeye alındı. İkmal yapan boru hatlarında meydana gelen kronik arızalar nedeniyle uçakların yeniden gözden geçirileceği ifade edildirken, F-35 filosu içindeki en fazla uçuş saatine sahip uçakların da operasyonları durdurularak tedbir alındı.

Uçaklardaki sorunu Defense News ve Marine Corps Times sitelerinde doğrulayan Program Sözcüsü, arızalı uçak sayısını açıklamaktan ise çekindi. Ancak programa yakın kaynaklar bu sayının 24 adet olduğunu belirtiyor.

F-35’lerin Pratt & Whitney motorundaki arızalı bir hortumun yanı sıra iki hortumun daha denetlendiği belirtilirken bu üç hortumun da aynı firma tarafından üretildiği belirlendi. Denetlenmesi gereken bir arızası bulunmayan uçaklar ise mevcut uçuşlarına devam ediyor.