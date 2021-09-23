13 yıldır Facebook'a büyük katkılar sağlayan Mike Schroepfer, çarşamba günü yaptığı açıklamada şirketin baş teknoloji sorumlusu rolünden ayrılacağını dile getirdi. Schroepfer, pozisyonunu 2022 yılında Andrew Bosworth'un devralacağını açıkladı.

Şirket içerisinde "Schrep" olarak bilinen Mike Schroepfer'ın görevinden neden ayrıldığı bilinmiyor, ancak açıklanan bilgilere göre Schroepfer, 2022 yılında şirketin ilk kıdemli üyesi olarak yarı zamanlı bir pozisyonda görevli olacak ve şirket bünyesine yeni teknik yeteneklerin alınması ve geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Mike Schroepfer'ın yerine gelecek isim ise "Boz" olarak bilinen Andrew Bosworth. 2004 yılında Harvard'dan mezun olduktan sonra uzun bir süre sonra Microsoft'ta çalışan, ardından da Facebook'ta artırılmış ve sanal gerçeklikten sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Bosworth, yenilenen ekibi ile birlikte CTO koltuğuna geçecek.

Yeni CTO eski görevlerini yerine getirmeye devam edecek



Andrew Bosworth

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook blogunda çalışanlarını bilgilendirmek için paylaştığı yazıda şu ifadeleri kullandı; "Bir sonraki CTO'muz Boz, Facebook Reality Labs'de liderlik etmeye, sanal ve artırılmış gerçeklik projelerimizi ve diğer çalışmalarımızı denetlemeye devam edecek. Bu geçişin bir parçası olarak birkaç farklı grup, Boz'un ekibine katılacak."

Zuckerberg, aynı zamanda bu konu hakkında "Bunların hepsi, metaverse inşa etmemize yardımcı olan çabalarımızın temelini oluşturuyor ve Boz'un liderliğindeki bu çalışmanın akıbeti konusunda heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.