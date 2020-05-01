Facebook’un geçtiğimiz yıl İrlanda’da, kullanıcıların fotoğraf ve videolarını kolayca Google Fotoğraflar’a aktarabildiğini yeni bir aracı test etmişti. Yapılan birkaç aylık denemenin ardından sosyal medya devi söz konusu aracı bütün dünyada kullanıma açmaya hazırlanıyor.

Facebook, Veri Aktarım Projesi kapsamında yeni bir aracı geçtiğimiz yılın aralık ayında test etmeye başlamıştı. İnsanların fotoğraflarını ve videolarını Google Fotoğraflar'a aktarmasını sağlayacak araç, bu hafta Kanada ve ABD’deki kullanıcılara sunuldu.

İrlanda’da yeni aracın denemelerinin başlamasının ardından Facebook, aracı bütün dünyada yayınlayacağını açıklamıştı. Mart ayı itibarıyla da bu özellik, Latin Amerika ve Asya ülkesinden başlanarak tüm dünyada yayınlanmaya başladı. Facebook, birkaç ay içerisinde bütün ülkelerde Facebook’un bu özelliğinin kullanılabileceğini söyledi.

Yayınlanmaya devam edilen araçla kullanıcılar, fotoğraf ve videolarını doğrudan Google Fotoğraflar’a aktarabiliyorlar. Ancak bu uygulama sadece Google’a veri aktarmakla sınırlı olmayacak. Facebook, kullanıcılarının Veri Aktarım Programı’nda bulunan diğer şirketlerin hizmetlerine de verilerini aktarabileceklerini açıkladı.

Veri Aktarım Projesi, insanların verilerini çeşitli çevrimiçi hizmetler arasında kolay taşımasına yardımcı olmak için 2018 yılında başlatıldı. Apple, Facebook, Twitter ve Google gibi teknoloji devleri projede yer alan dev isimlerden. Girişimin hala ilk aşamalarında olunmasına rağmen çalışmalar devam ediyor.

Kullanıcıların fotoğraf ve videolarını Google Fotoğraflar’a aktarabileceği yeni Facebook aracı, Facebook’un Ayarlar bölümünün altında bulunan Facebook Bilgileriniz bölümünde bir seçenek olacak gelecek. Kullanıcı verilerinin aktarılması için oldukça faydalı görünen yeni araç, Türkiye’de ise henüz yayınlanmadı. Ama muhtemelen Facebook’un yeni aracını önümüzdeki haftalarda Türkiye’de de kullanabileceğiz.