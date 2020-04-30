Yapay zeka konusunda çok ciddi yatırımlar yapan Facebook, yeni bir araç geliştirdiğini duyurdu. Facebook'un yeni yapay zeka aracı bir sohbet botu ve "Blender" olarak isimlendiriliyor. Bu yapay zeka destekli sohbet botunun, "daha insani" olduğu ifade ediliyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Facebook, sunduğu çevrimiçi hizmetlerin yanı sıra yapay zeka konusunda da önemli işler yapıyor. Mark Zuckerberg yönetimindeki şirket, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı yatırımlarla onlarca yapay zeka aracı geliştirmişti. Şimdi yeni bir yapay zeka aracı daha geliştirilen Facebook, "Blender" olarak isimlendirdiği bir sohbet botu tasarladı. Blender, test eden kullanıcılar tarafından "daha insani" olarak nitelendirildi.

Facebook tarafından yapılan açıklamalara göre Blender, Google ve Microsoft gibi rakip şirketler tarafından geliştirilen ve aynı amaca hizmet eden diğer yapay zeka araçlarından daha ikna edici özelliklere sahip. Yapılan açıklamalar, Facebook'un yeni yapay zekasının daha ikna edici olabilmesini sağlamak için Blender'a empati, bilgi ve kişilik ile ilgili konuşma becerileri eklediğini ortaya koyuyor.

Facebook, tasarladığı yapay zeka destekli sohbet botunu gerçek tüketicilere de test ettirdi. Yapılan testler, bu yapay zeka aracının çok daha insani yaklaşımlar sergilediğini ve insanların, Blender'ı çok daha samimi bulduklarını ortaya koyuyor. Facebook, Blender'ı bu hale getirebilmek için büyük ölçekli sinir ağlarını birleştirdiğini ve bu durumun toplamda 9.4 milyar parametre ve 1.5 milyar da örnek eğitim içerdiğini ifade ediyor.

Facebook tarafından oluşturulan Blender, tamamen açık kaynak kodlu. Şirket, dileyenlerin kullanabileceği bu sohbet botunun henüz mükemmel durumda olmadığını ancak gelişmeye açık olup ilerleyen dönemlerde çok daha etkili bir kullanım imkanı sunacağını ifade ediyor. Bu hamleyle birlikte Facebook, yapay zeka dünyasına yeni bir araç daha kazandırmış oldu.