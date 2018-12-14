Facebook, Game of Thrones'u Parayla İzletmeyi Planlıyor

Gelecek dönemde Netflix tarzında bir stream platformu olmak için adımlar atan Facebook, HBO yapımlarına gözünü dikti.

Netflix'in online yayıncılık alanında piyasayı adeta domine etmesi diğer büyük firmaların da iştahını kabartıyor. Önümüzdeki yıl Disney'in büyük atılım yapacağı alanda, Facebook da söz sahibi olmak istiyor. İlk adım HBO'nun yapımlarını Facebook'a getirmek.

Recode kaynaklı gelen bir habere göre Facebook, HBO ile çoktan masaya oturdu bile. Recode, Game of Thrones ve diğer HBO yapımlarının online yayın haklarını satın almak için Facebook'un şimdiden prensip anlaşmasına vardığını belirtiyor.

Üstelik Facebook'un hamleleri bununla da sınırlı değil. ABD'nin diğer Pay TV kanalları Showtime ve Starz ile de görüşmelere başlandığı ve çok yakında yeni kanalların da bu kervana katılacağı belirtiliyor. Facebook bir süredir bu alanda ciddi atılımlar yapacağının sinyallerini vermiş olsa da 'Premium' modele geçip geçmeyecekleri belirsizdi. Son gelen haberlere göre artık Facebook'ta geçirdiğiniz zamanlarda ücret ödeyerek dizi de izleyebileceksiniz.