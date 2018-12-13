Facebook, özelliklerinin ne kadar kişiselleştirilebilirler ise o kadar çok kullanıldıklarını biliyor. Önemli gelişmeler özelliğini de yenileyen firma, kullanıcılarına kendi seçtikleri video ya da görselleri paylaşma şansı veriyor.

Sosyal medyanın en büyük isimlerinden olan Facebook, kullanıcılarını kaybetmemek ve yeni kullanıcılar çekmek için sürekli kendisini güncellemek zorunda. Son dönemde sık sık skandallara adı karışan firma, bu yüzden dört koldan yenilikler üretmeye çalışıyor.

Daha önce de koleksiyonlar gibi özelliklerinde yenilikler yapan firmanın şimdiki duyurusu ise önemli gelişmeler özelliğiyle ilgili. Evlilik, mezuniyet, doğum gibi önemli olayları bu şekilde Facebook’a eklemek mümkün. Önemli gelişmelerde şimdiye kadar hep standart ikonlar kullanılıyordu.

Kullanıcılar ise artık bir fotoğraf, görsel ya da video yükleyerek hayatlarındaki önemli gelişmeleri duyurabiliyorlar. Elinizde bir görsel yoksa da Facebook’un hazır illüstrasyonlarından seçebiliyorsunuz. Ayrıca önemli gelişme ile ilgili olarak diğer kişi ve kurumların görsellerini de kullanabilmek de mümkün. İsteyen kişiler ise ikon kullanmaya devam etme hakkına sahip oluyorlar.

Facebook’un önemli gelişmeler sekmesinde 10 farklı kategori yer alıyor.

Önemli gelişmeler ile ilgili bir diğer önemli nokta da, eskiden ‘Hakkında’ sekmesinin altında bulunan bu başlık artık kendi özel sekmesine taşınmış durumda. Bu önemli gelişmeleri profilinizde gizlemeniz de mümkün.

Gelelim olumsuz olabilecek olan değişikliğe. Facebook’un hikayelerindeki bildirimler artık önemli olaylar için de gelecek. Her ne kadar firma yetkilileri sadece en ilgili olaylar hakkında bildirim gönderileceğini söylese de sonuçta bildirimler olacak.

Bu güncelleme ile önemli gelişmeler özelliği, ilk defa kullanıma açıldığı 2011 yılından bu yana ilk defa yenilenmiş olacak.