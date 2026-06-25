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Facebook, Influencer Olmayı Çok Kolaylaştıran Yapay Zekâ Asistanı Uygulamasını Duyurdu

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Facebook, Creator Studio uygulamasını yapay zekâ özellikleriyle güncelledi. Artık içerik üreticilerinin bir yapay zekâ asistanı olacak.

Facebook, Influencer Olmayı Çok Kolaylaştıran Yapay Zekâ Asistanı Uygulamasını Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Meta, yapay zekâ konusunda öne çıkan firmalardan biri konumundaydı. Bu teknolojileri sosyal medya platformlarına entegre ettiğini de sıkça görüyorduk. Şimdi ise firmadan yepyeni bir duyuru geldi. En çok kullanılan uygulamalarından olan Facebook’a yeni yapay zekâ özellikleri ekleniyor.

Platformun dün yaptığı açıklamalara göre içerik üreticilerine yardımcı olmak üzere tasarlanan Creator Studio aracı, yapay zekâ özellikleriyle yeniden tasarlanıyor. Artık içerik üreticiliğinde kullanıcıların bir yapay zekâ destekli yardımcısı olacak.

İçerikten Görseller

Facebook, Influencer Olmayı Çok Kolaylaştıran Yapay Zekâ Asistanı Uygulamasını Duyurdu
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İçerik üreticilerine yardımcı olacak yapay zekâ asistanı var

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Şu anda belli içerik üreticileriyle test edilen uygulama, firmanın yakın zamanda piyasaya sürdüğü yapay zekâ destekli içerik üretici asistanını içerecek. Bu asistan; üreticilerin içerik tarzına, performansına, izleyici etkileşimlerine ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş öneriler sunacak.

İçerik üreticileri genellikle performanslarını anlamak için grafikler arasında kayboluyor. Yapay zekâ asistanı ise bu karmaşıklığı ortadan kaldırıyor, sizin için performansınızı analiz ediyor, ne zaman paylaşım yapmanız gerektiiği gibi birçok konuda size öneriler sunuyor. Ayrıca ses desteğiyle direkt olarak konuşarak da yardım alabiliyorsunuz.

Asistanın dışında Creator Studio uygulaması, en önemli yorumları ortaya çıkarmaya ve içerik oluşturucunun kendi üslubunda yanıt taslakları oluşturmaya yardımcı olacak yapay zeka destekli bir yorum aracı gibi özellikler de içerecek.

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