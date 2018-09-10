Facebook'un yurt dışında büyük bir ilgiyle karşılaşan, hem işverenler hem de iş arayanlar için oldukça faydalı olmuş uygulaması Facebook Jobs, Türkiye'de de sonunda hizmete açıldı.

Facebook, iş arayanların uygulama içerisinden rahatlıkla iş ilanlarına başvurabildiği ve başvuruların -işverenin isteği doğrultusunda- Messenger üzerinden anında iletilebildiği yepyeni uygulamasını ülkemizde devreye soktu. Uygulamanın Türkiye ayağı için Facebook'un bulduğu isimse 'İş Fırsatları' oldu.

Bu uygulamanın en güzel tarafı iki taraf için de basit bir arayüzle işlemlerin gerçekleştirilebilmesi. Burada tek gereken işverenin bir Facebook hesabı olması. Böylece LinkedIn'in adeta domine ettiği piyasada Facebook da kendine bir yer edinmeyi planlıyor. İşverenlerin yapması gereken, Bir İş İlanı Paylaş butonuna tıklayarak gerekli alanları doldurmak.

Toplamda 51 milyonluk tekil hesap sayısıyla dünyada en çok Facebook kullanılan 9. ülke olduğumuz düşünülürse, Facebook'un bu alanda ülkemize yaptığı yatırımın ne kadar mantıklı olduğu ortaya çıkıyor.