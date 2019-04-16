Mark Zuckerberg ve yönetim ekibinin, Facebook kullanıcılarının kişisel verilerini pazarlık aracı olarak kullandıkları ve çeşitli iş ortaklarıyla pazarlık yaptıkları iddia edildi.

NBC'nin aktardıklarına göre Facebook; kullanıcıların arkadaşlarından, ilişkilerinden ve fotoğraflarından elde ettiği bilgilerin ciddi bir kısmını Amazon gibi büyük şirketlerden ve bazı start-up'lardan daha iyi anlaşmalar elde edilebilmesi için kullanıyor.

E-postalar, sohbetler, sunumlar, elektronik tablolar ve toplantı özetleri de dahil olmak üzere 4.000 sayfadan oluşan sızdırılmış Facebook belgelerinin büyük bölümü, ufak bir start-up şirketi olan Six4Three'nin 2015 yılında Facebook'a açmış olduğu dava esnasında ortaya çıktı. Six4Three, Facebook tarafından sağlanan bazı verilerin ulaşımının kesildiğini söylerken Facebook ise bunun sadece farklı bir iş planı olduğunu savunuyordu.

2011 ve 2015 arasındaki yılları kapsayan sızdırılmış belgeler, Facebook'un veri güvenliği konusundaki kamuoyu açıklamalarına aykırıyken şirketin bu verilerin üçüncü taraflarla paylaşılmadığı sözünü de maalesef tutmadığını gösteriyor.

Amazon'un konuyla ilgisine bakıldığında ise Facebook'un şirkete kullanıcı verilerine erişim sağlama konusunda esneklik gösterdiği bildiriliyor. Buna karşılık ise Facebook, Amazon'un kendilerinden reklam satın almasını sağlamış.

Raporlara göre Facebook yönetimi, kullanıcıların verilerini CEO Mark Zuckerberg'e yakın olan uygulama geliştiricilerine ve sosyal medya platformuna para harcayabilecek olanlara tahsis ediyor ve bazı şirketler buna karşılık kendi verilerini de Facebook ile paylaşıyor. Facebook ise tüm bu iddiaları reddederken bunların 'cımbızla seçildiğini' ve işin aslının öyle olmadığını savunmaya devam ediyor.