Artık Facebook Messenger ile yaptığınız mesajlaşmalarda, 10 dakika geçmediği sürece mesajlarınızı herkes için kaldırabilirsiniz.

Facebook Messenger üzerinden attığı mesajları geri almak isteyen kullanıcılar için, Facebook tarafından olumlu bir haber verildi. Messenger ile gönderdiğiniz mesajlarda yazım hataları bulunabilir, sizi zor durumda bırakacak ifadeler veya yanlışlıkla gönderilmiş içerikler olabilir. Artık tüm bu tarz mesajları, 10 dakika içerisinde silme imkanınız olacak.

Bu değişiklikten önce de göndermiş olduğunuz mesajları silme hakkınız bulunuyordu. Ancak bu silme işlemi yalnızca; sizin mesajlaşma ekranınızda görünüyordu. Son değişiklikle birlikte; “herkes için kaldır” seçeneğini kullanabilir ve böylece, hem sizin hem de karşı tarafın mesajlaşma ekranından istenmeyen içerikleri silebilirsiniz.

Facebook Messenger, Bu Özelliği İlk 10 Dakika İçin Sunuyor

Mark Zuckerberg ile ilgili, bundan kısa bir süre önce bazı iddialar ortaya atıldı. Zuckerberg, söylenenlere göre; attığı Messenger mesajlarını silebiliyordu. Kullanıcıların, bu tarz bir hizmet talep etmesi de, söylentinin yayılmasıyla başladı.

Facebook bu değişikliği, Kasım 2018'den itibaren aktif hale getirmeye çalışıyordu. Bunu yaygınlaştırma amacıyla, son olarak iOS ve Messenger uygulaması kullananlar için bu özelliği aktifleştirdi. Messenger platformunu kullanan herkes artık çok daha güvenli mesajlaşabilecek.