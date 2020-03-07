Teknoloji Şirketleri Çocuk İstismarına Karşı Bir Araya Geldi

ABD Ulusal Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, birkaç ülkeyle birlikte çocuk istismarına savaş açtı. Bu doğrultuda Facebook ve Microsoft gibi büyük şirketlerle bir araya gelinerek 11 adet ilke oluşturuldu.

ABD Ulusal Güvenlik ve Adalet Bakanlığı; Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Birleşik Krallık ile birlikte çalışarak çocuk istismarı ve siber zorbalık konularında yapılacak mücadele için bir yönerge yayınladı.

Teknoloji devleri için de siber zorbalık ve çocuk istismarı çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Facebook, Microsoft gibi şirketler de bu sorunlarla başa çıkmanın yollarını arıyor. Yayınlanan yönergeler, teknolojideki dev isimleri bu suçlarla mücadelede bir araya getirdi. Facebook, Google, Microsoft, Roblox, Snap ve Twitter ile birlikte çalışan bakanlık, mücadelede esas alınacak ilkeler geliştirdi.

Kararlaştırılan ilkeler, şirketlerin eylemlerini hızlandıracak:

ABD Adalet Bakanı William Barr, konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Toplumun en kırılgan bireylerinden bazılarını etkileyen en korkunç suçlardan birini durdurmak için belirlenen ilkelerin, şirketlerin toplu bir eylem göstermesini hızlandırmasını umuyoruz."

Yayınlanan belgeler 'Çocukların Çevrimiçi İstismarına ve Cinsel Sömürüye Karşı Gönüllü İlkeler' olarak adlandırıldı. Belgeler, çocukları sanal ortamda istismardan korumak için geliştirildi ve tehditlere karşı cevap olması için 11 adet ilke içeriyor.

Facebook ve Microsoft gibi şirketler, çocukları istismardan korumak için bazı sistemler ve araçlar geliştiriyor. Bu araçlar, daha önce de kullanılmıştı. Umarız ki bu ilkeler çocuk istismarına olan savaşta yardımcı olur. ABD Ulusal Güvenlik ve Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilkelere buradan ulaşabilirsiniz.