Facebook Portal TV'ye Artırılmış Gerçeklik Özelliği Geldi

Facebook’un Portal TV’si, bugün duyurulan artırılmış gerçeklik özelliği sayesinde size konser veriyormuş hissi verecek. Gelin bu artırılmış gerçeklik özelliğine yakından bakalım.

Facebook’un Portal TV’si, bugün yeni bir artırılmış gerçeklik özelliğine kavuştu. Yeni artırılmış gerçeklik özelliği sayesinde sanal bir sahne üzerinde şarkı söylemek mümkün olacak. Ayrıca yeni Mic Drop özelliği, Facebook Messenger’dan video görüşmesi gerçekleştirirken Katy Perry’den 'Roar', Coldplay’den 'Viva La Vida', Guns N' Roses ve Bon Jovi’den çeşitli şarkılarla 90 saniyelik şarkılar dinlemenize imkân verecek. Şarkıları dinlerken göstereceğiniz karaoke performansı, GIF olarak da paylaşılabilecek.

Facebook’un Portal TV isimli ürününün versiyonları ikinci nesil Portal ve Portal Mini bu sonbaharda piyasaya çıktı. Ayrıca yeni çıkan Watch Tohether özelliği, tüm Portal cihazlarında kullanılabilir durumda. Bu özellik, video görüşmesi gerçekleşirken aynı anda video izlemenizi sağlıyor. Watch Together özelliği başta yalnızca Portal TV için mevcuttu fakat yine de çok heyecanlanmayın çünkü Watch Together özelliği, hâlâ sadece Facebook’taki videoları izlerken çalışıyor.

Facebook, Portal TV üzerinde çalışmaya devam ediyor:

Portal TV ile birlikte artık kamerayla çekilmiş fotoğraf ve videolarınızı, Facebook Messenger’da bulunan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bugün tüm Portal cihazları, dünyada bulunan birçok kişi ile iletişime geçmek isteyen işletme sahipleri için bir fırsat çünkü bundan sonra Facebook Live’da bulunan videoları takipçilerine aktarabilecekler.

Portal sahipleri, Portal cihazlarına WhatsApp hesapları yerine Facebook Messenger ile giriş yapabilecekler. Portal'lar içinde WhatsApp Web için bir sayfa bu sonbaharda yayınlanacak. Bugün duyurulan yenilikler, hoparlör ve akıllı ekran satışları için yılın en önemli zamanlarından biri indirim sezonu öncesinde geldi. Ayrıca bundan bir yıl önce Facebook, bir video görüşmesi sırasında kameranın kimi izleyeceğini seçebilme özelliğini Portal üzerinde devam ettirmek için bazı geliştirmelere imza atmıştı.

Google, Nest akıllı ekranlar için geçen hafta bazı güncellemeler yaptı. Bu güncellemeler, 3. parti uygulamaları kullanarak bazı listeler yaratma ve aynı zamanda podcastler için konusuna göre arama yapabilmeyi kolaylaştırıyor.