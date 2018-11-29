Facebook, Türkiye'de işletmelerin hem yerel hem de uluslararası olarak büyümesini sağlayacak Sınırları Aşan Türkiye projesini tanıtarak ülkemize yapacağı yatırımları başlatmış oldu.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook; KOBİ’ler, topluluklar ve iş ortaklıkları aracılığıyla Türkiye ekonomisine katkıda bulunacağı bir dizi yatırım girişimini içeren Sınırları Aşan Türkiye projesi ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Facebook Küresel Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Carolyn Everson ve Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş’ın yanı sıra TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu’nun konuşmaları ile başlayan toplantı, Deloitte Türkiye’nin Facebook ve Türkiye ile ilgili hazırladığı ekonomik ve sosyal etki raporunun açıklanması ile devam etti.

Konuşması sırasında Facebook’un KOBİ’lere sağladığı faydalardan bahseden Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Türkiye nüfusunun %80’in Facebook üzerinden en az bir yerel işletme ile bağlantı kurduğunu dile getirirken, ‘’1,7 milyondan fazla KOBİ’nin Facebook’ta bir işletme sayfası var, bu da Türkiye’deki KOBİ sayısının %55’ine tekabül ediyor.’’ dedi. Deloitte raporuna göre ise Türkiye’deki işletmeler, Instagram, Facebook, Messenger ve WhatsApp’ı içine alan Facebook Platformlarını kullanarak Türkiye ekonomisine 15,3 milyar TL katma değer sağlıyor ve ülke çapında 209 bin kişinin istihdam edilmesini sağlıyor.

Toplantı sırasında söz alan TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Facebook, TOBB ve Habitat Derneği iş birliği ile Sınırları Aşan Türkiye projesi kapsamında bir Girişimcilik ve Sosyal Etki Merkezi açılmasının planlandığını ve söz konusu merkezin Mayıs 2019’da hizmete girmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Deloitte Türkiye’nin söz konusu proje için hazırlamış olduğu Dijital Köprüler: Sınırları Aşmanın En Kısa Yolu adlı raporda dikkat çeken bilgiler şu şekilde: