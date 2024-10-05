Facebook, Z Kuşağının ilgisini çekmek için tasarımında yerel içeriklerde ve videolarda değişikliğe gitti.

Facebook, Z kuşağını platformuna çekmek amacıyla tasarım değişikliğine gitti.. Yeni değişiklikler, yerel topluluk bilgileri, videolar ve Facebook Grupları'na daha fazla vurgu yapacak. Meta, gençlerin ilgisini çekmek için özellikle TikTok ve Instagram gibi uygulamalara rakip olmayı hedefliyor.

Facebook, kullanıcıların yerel içeriklere daha kolay erişebilmesi için "Yerel" adında yeni bir sekme ekliyor. Yerel sekmesiyle kullanıcılar, yakınlarındaki etkinlikler ve satılık ürünler gibi yerel içerikleri tek bir bölümde bulabilecekler.

Yeni tasarım, eğlence ve yerel içeriklere odaklanacak

Marketplace, Gruplar ve Etkinlikler gibi yerel içerikleri tek bir bölümde toplayacak. Örneğin, doğal afetler gibi olaylara hızlı yanıt vermek amacıyla yerel grupların güçlendirilmesi, kullanıcıların toplumsal dayanışma içinde bir araya gelmesini kolaylaştıracak. İlk aşamada, yalnızca belirli ABD şehirlerinde kullanılacak bu özellik zaman içerisinde tüm kullanıcıların erişimine sunulacak.

Keşfet sekmesi, kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunacak ve kullanıcıların platformda daha fazla zaman geçirmelerini teşvik edecek. Meta, özellikle videolar ve Facebook Grupları'na vurgu yaparak genç kullanıcıların ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Videolar, kısa ve ilgi çekici içerikleriyle gençlerin dikkatini çekerken, Facebook Grupları ise ortak ilgi alanlarına sahip kullanıcıları bir araya getirerek sosyal etkileşimi artıracak.

Keşfet sekmesi, yeniden tasarlanan uygulamada, iOS’ta alt navigasyon çubuğunda beşinci buton olarak (Android'de üst çubukta) öne çıkacak ve uygulamanın tam ortasında yer alacak. Facebook’taki Video sekmesi ise kullanıcıların kısa, uzun ve canlı videoları tek bir yerde izleyebilmesini sağlayan tam ekran video oynatıcısı sunarak güncelleniyor. Facebook Grupları'na ise yeni bir yapay zekâ özelliği de geliyor. "Grup AI" sunumu, grup üyelerine daha önce sorulmuş olanlar da dahil olmak üzere sorularına cevap bulmalarında yardımcı olacak.

Meta, gençlerin platformda daha fazla vakit geçirmeleri için eğlenceli ve ilgi çekici içerikler sunarak onların dikkatini yeniden çekmeyi planlıyor. Bu konuda başarılı olup olmayacağı ise merakla bekleniyor.