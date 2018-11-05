Facebook'un hangi reklam verenlerle bilgilerinizi paylaştığını ve hangi reklam verenlerin bilgileriniz dahilinde sizi direkt olarak hedef listesine eklediğini öğrenmek ister misiniz?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook’u kullanıyorsanız ya da şu an kullanmıyor olsanız da zamanında bir Facebook hesabı açtıysanız bazı bilgilerinizi Facebook’a verdiğinizin farkındasınızdır. Facebook ise bu bilgileri iyi bir reklam algoritması oluşturabilmeleri için reklam verenler ile paylaşıyor.

Bazı reklam verenler, sahip olduğu kullanıcı bilgileri dahilince bazı kullanıcıları direkt olarak kişi listesine ekler. Bu da o kullanıcının reklam verenin hedef kitlesinin merkezinde olduğunu gösteriyor. Facebook bu durumu, ‘’Bu reklamverenler, senin iletişim bilgilerini de içeren bir kişi listesi yükleyip bunu kullanarak reklam yayınlıyor. Bu bilgiler, sen kendileriyle veya ortak oldukları diğer işletmelerle e-posta adresini paylaştıktan sonra reklamveren tarafından toplandı.’’ şeklinde açıklıyor.

Kullanıcıları verilerine sahip çıkmaması nedeni ile skandal üstüne skandal yaşayan Facebook, kullanıcılara hangi reklam verenlerin kişi listesinde bulunduğuna bakma imkanı tanıyor. Böylece hangi reklam verenin direkt olarak sizi hedefleyen reklamlar yayınladığını ve size gösterdiğini görebilirsiniz.

Bunun için öncelikle ‘Ayarlar’ menüsünü açın. Solda bulunan listede alt sıralarda yer alan ‘Reklamlar’ seçeneğine tıklayın. Açılan sayfada ikinci sırada bulunan ‘Etkileşimde bulunduğun reklamverenler’ seçeneğine tıklayın. Böylece kişi listesinde bulunduğunuz tüm reklam verenleri inceleyebilirsiniz.