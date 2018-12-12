Sosyal medya devi Facebook’un, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan ana kampüsünde bomba paniği yaşandı. Menlo Park Kampüsü’ndeki en az bir binanın bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildiği ve polislerin bina içerisinde arama yaptığı kaydedildi.

Konu hakkında açıklamalar yapan Menlo Park Polis Merkezi yetkilileri, New York Polis Departmanı’na gelen isimsiz bir bomba ihbarı üzerine harekete geçtiklerini söylerken, operasyonu yerel saatle 16:30’da başlattıklarını söyledi.

Kampüsteki bir binayı tahliye ettiklerini de ekleyen yetkililer, bomba imha ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Polis Merkezi Sözcüsü Nicole Acker, boşaltılan binanın üç katlı olduğunu ve şirket merkezi olmadığını söylerken, Reuters’e e-posta gönderen bir şirket sözcüsü ise birden fazla binanın tahliye edildiğini açıkladı.

Bomba imha ekipleri, eğitimli köpeklerin de katıldığı olay yeri incelemelerine şu anda da devam ediyorlar. Hem polis merkezi, hem de şirket sözcüsü herkesin güvende olduğunu doğruladı.

Nicole Acker’in Reuters’e yaptığı açıklamaya göre, henüz şüpheli bir paket bulunmuş değil.