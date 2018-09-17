Facebook, Güvenlik Açıklarını Bildirenleri Ödüllendirecek

Facebook güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor. Güvenlik ayarlarını gözden geçiren platform, şimdi de bağlantılı uygulamalardaki açıkları kovalıyor. Bunun için kendi çalışanlarının yanı sıra kullanıcıları da devreye sokuyor.

Cambridge Analytica skandalının ardından hükûmetçe sorgulanan ve kullanıcıları tarafından terk edilmeye başlanan Facebook, son dönemde sadece güvenlik önlemleriyle gündeme gelir oldu. Konuyla ilgili her anlamda sıkı bir çalışma yürüten Facebook, kullanıcıların güvenini tekrar sağlamak için tüm açık kapıları kontrol ediyor.

İnternetin her yanından gelen tehdit ve oluşan güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak isteyen Facebook projelerini genişletiyor. Dev sosyal ağ, kendisine bağlanan uygulamalardaki açıkları bildirenleri ödüllendirmeyi planlıyor. Özellikle “Facebook ile giriş yap” önerisinde bulunan, bağlantılı çalışan uygulamalardaki güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak isteyen Facebook, kullanıcılarını ödüllendireceği programı büyütüyor.

Kullanıcıların diğer uygulamalara giriş yaparken verdikleri izinler Facebook’un güvenliğinde açıklar yaratıyor. Platformun güvenlik mühendisi Dan Gurfinkel, “Önemli sorunları bildirmek için net bir kanalın bulunmasını ve insanların bilgilerini korumak için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Geçerli bir rapor sunan kişilere minimum 500 dolar verecek olan Facebook, raporun önemine göre ödülü artıracak. Facebook, şikayet gelen uygulama ile birebir iletişime geçecek; cevap gelmediği taktirde uygulamanın etkileşimini askıya alacak. Güvenlik açıklarından etkilenen kullanıcılar da konu hakkında bilgilendirilecek.