Facebook, 'Yakındaki Arkadaşlar' Özelliğini Yeniden Tasarlıyor

Kullanıcı etkileşimini artırmayı ve Yakındaki Arkadaşlar özelliğini daha ilgi çekici bir hale getirmeyi amaçlayan Facebook, özelliğin arayüzünü baştan tasarlıyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu konumunda bulunan Facebook, kullanıcıların kendisine yakın bir konumda bulunan arkadaşlarını görüntüleyebildiği ‘Yakındaki Arkadaşlar’ özelliğini yeniden tasarlamaya başladığını doğruladı.

Mevcut Yakındaki Arkadaşlar özelliğinde yakın konumda bulunan arkadaşlarınız liste düzeninde gösterilir ve yanlarında size ne kadar uzaklıkta oldukları belirtilir. Yenilenen tasarımda ise arkadaşlarınızı harita üzerinde görüntüleyebileceksiniz.

Test aşamasındayken Facebook’un kullanıcılara hem liste hem de harita üzerinden arkadaşların konumunu görüntüleme imkanı sunduğu görülüyor. Ancak Yakındaki Arkadaşlar özelliği nihai tasarımına geçtiğinde yalnızca harita görünümünün kalma ihtimali var.

Yakındaki Arkadaşlar özelliği istendiği takdirde kapatılabilen bir özellik olarak kalmaya devam edecek. Fakat dileyen kullanıcılar özelliği aktif ederek, Yakındaki Arkadaşlar özelliğini kullanan diğer arkadaşlarını harita üzerinde görüntüleyebilecekler.

Facebook, kullanıcıların reklam profillerini oluşturmak için konum bilgilerine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle de kullanıcıların Yakındaki Arkadaşlar özelliğini aktif etmesi Facebook için oldukça önemli. Elbette ki konum bilgisi, özelliğin Facebook için sağladığı faydalardan yalnızca biri.