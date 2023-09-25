Meta, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği "Meta Connect" etkinliğinde yapay zekâ fırtınası estirecek gibi görünüyor. Edinilen bilgilere göre şirket, çok kişilikli sohbet botları ve herkesin kendi yardımcısını oluşturmasını sağlayacak bir araç üzerinde çalışıyor.

Yapay zekâ, son dönemlerde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Özellikle de ChatGPT benzeri sohbet botları, kullanıcının merak ettiği hemen her şeyin cevabını verebiliyor olması nedeniyle büyük ilgi görüyorlar. Gelen son haberler; Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bir dizi sohbet botu üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Ancak dahası da var. Gelin hep birlikte Meta'nın yeni projelerine yakından bakalım.

Mark Zuckerberg ve ekibi, önümüzdeki günlerde "Meta Connect" isimli bir etkinlik düzenleyecek. The Wall Street Journal'ın şirket içi belgelere dayanan haberine göre Meta, bu etkinlikte yeni sohbet botlarını da tanıtacak. Sohbet botları diyoruz çünkü şirket, "Gen AI Personas" şeklinde kodladığı sohbet botunu "çok kişilikli" olarak dizayn etti. Yani kullanıcı, belirli bir yapay zekâ dil modeli üzerine inşa edilen, hepsi de özelleştirilmiş düzinelerce sohbet botu ile tanışma imkânı yakalayacak.

Futurama'daki Bender, Meta'nın sohbet botundaki karakterlerden biri olacak

The Wall Street Journal'ın incelediği belgeler, Meta'nın sohbet botlarındaki bazı karakterleri de ortaya çıkardı. Bu bağlamda; Futurama isimli animasyon dizisindeki Bender isimli robot, Meta'nın sunacağı karakterlerden biri olacak. Edinilen bilgilere göre sohbet botunun vereceği cevaplar, kullanıcıya Bender ile konuşuyormuş hissi verecek. "Uzaylı Alvin" isimli bir bot ise meraklı kişiliği ile dikkatleri üzerine çekecek.

Ünlü isimler, hayranları için kendi sohbet botlarını oluşturabilecek!

İddialara göre Meta, sadece hazır sohbet botlarını kullanıma sunmayacak. Ekip, ünlü isimlerin kendileri için sohbet botları oluşturabilmelerini sağlayan bir altyapı üzerinde çalışmaları sürdürüyor. Ancak tüm bunlardan fazlası var. Meta'nın üzerinde çalıştığı yeni bir araç, herkesin kendi ihtiyaçlarına göre "yardımcı" üretmesini sağlayacak. İşte tüm bunlar, 27 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek Meta Connect etkinliğinde karşımıza çıkacak.