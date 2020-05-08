Elon Musk: 10 Yıl Sonra Sözsüz İletişim Kurabileceğiz

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin arkasındaki isim olan Elon Musk, 'The Joe Rogan Experience' podcast'inde 10 yıl sonra zihinler arası iletişim kurabileceğimizi düşündüğünü açıkladı. Musk'a göre bu yöntem, kişiler arası iletişimin verimini de önemli bir ölçüde artıracak.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO’su olarak da tanınan ünlü iş insanı Elon Musk, hepinizin bildiği üzere yaptığı her hareketle gündem olan isimlerden biri. Öyle ki ünlü isim, son olarak yeni doğan çocuğuna verdiği 'X Æ A-12' ismiyle sosyal medyanın diline düşmüştü.

Şimdiyse ünlü isim, 'The Joe Rogan Experience' podcast'inin bir bölümünde insanların önümüzdeki 5 ila 10 yıl arasında sözsüz iletişim kuracağını düşündüğünü söyledi. Podcast sırasında beyin implantı cihazlarından ev mahremiyetine kadar birçok konu tartışıldı. Bunların içinden Musk’ın en dikkat çeken açıklamasıysa 10 yıl içerisinde insanların sözsüz iletişim kurma becerisinden bahsettiği anlar oldu.

Musk’a göre daha sorunsuz bir iletişim için makinelerle bütünleşmeliyiz:

Gündem yaratan açıklamaların çıkış noktası Rogan’ın Musk’a yönelttiği “Gelecekte bir gün, birbirinizin zihinlerini okuyabileceğiniz bir zaman gelecek ve sözsüz, fiziksel olmayan bir şekilde aslında ağzınızı kullanmak zorunda kalmadan verileri ileri geri aktaracaksınız, öyle mi?” sorusu oldu. Bu soruyu “Evet, kesinlikle” şekilde yanıtlayan Musk, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Beynimiz karmaşık bir kavramı kelimelere sıkıştırmak için çok çaba harcıyor ve karmaşık bir kavramı kelimelere sıkıştırırken çok fazla bilgi kaybı var. Ve sonra o kelimeleri söylüyorsun, bu kelimeler daha sonra yorumlanıyor, sonra dinleyen kişi tarafından açılmış oluyor.”

İletişimi daha hızlı ve daha doğru hâle getirmek için insanların makinelerle daha sorunsuz bir şekilde bütünleşmesi gerektiğini söyleyen iş insanı, bu konudaysa “Karmaşık bir kavramı hassas bir şekilde iletmek çok zor çünkü sıkıştırma ve açılma var. Tüm kelimeleri doğru duymamış olabilirsiniz ve bu yüzden iletişim çok zor” dedi.

Bu yüzden sözsüz iletişimi insanların birbirleriyle daha iyi iletişim kurması için bir fırsat olarak gören Musk, insanların zaten bu yolda ilerlediğini şu sözlerle ifade etti: “Biz zaten bir dereceye kadar cyborg’uz, değil mi? Çünkü telefonun var, dizüstü bilgisayarın var, elektronik cihazların var. Bugün telefonunu yanına almazsan bir uzvun eksikmiş gibi hissediyorsun. Bir şey gerçekten ama gerçekten eksikmiş gibi geliyor."

Musk’ın sahibi olduğu şirketlerden Neuralink, beyin hasarı ve travmasını tedavi etmek için doğrudan hastanın beyniyle arayüz oluşturabilecek bir beyin implantı üzerinde çalışıyor. Bu implant, bir yıl içinde potansiyel olarak hastanın kafasına konmaya hazır olabilir. Bu noktada Musk, sözel olmayan iletişim teknolojisininse hemen olamayacağını ancak önümüzdeki 5/10 yıl içinde ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Son olarak insanların bunun için endişelenmesine gerek olmadığının da altını çizen Musk, sözlerini “Bunun için endişelenme, sana gizlice girmeyecek. Bu işlem biraz zaman alacaktır” ifadeleriyle sonlandırdı.