Facebook'un, yapay zeka ile ilgili çalışmaları artık herkesin bildiği bir konu haline geldi. Hatta yapay zekası çeşitli tepkilere de neden olmuştu. Facebook bu konunun üzerinde çalışmaya başladı.

Facebook da diğer meslektaşları gibi etik bir yapay zeka için çalışmalar yapıyor. Sosyal ağ, bağımsız bir etik yapay zeka araştırması yapmak için Münih Teknik Üniversitesi ile ortak bir çalışma yapmaya karar verdi. “Yapay Zekada Etik Enstitüsü”, endüstrinin tek başına cevap veremediği, adil olma, gizlilik, güvenlik ve şeffaflık gibi konuların araştırılmasını sağlayacak.

Facebook, önümüzdeki beş yıl boyunca 7.5 milyon dolarlık bir hibe verecek ve kendi bulgularını da üniversite ile paylaşacak. MTÜ’den Dr. Christoph Lütge, akademik camiadan, iş hayatından ve sivil kişilerin oluşturduğu danışma kurulunun da yardımıyla enstitüye başkanlık yapacak.

Yeni araştırma merkezi çalışmalarını yayınlamakta özgür olacak ve ayrıca dışarıdan başka kurumlar ve uzmanlarla da iş birliği yapabilecek.

Bu enstitüyü kurma fikri, Facebook’un kendi yapay zekası ile alakalı etik konularla uğraşması ile ortaya çıktı. İnsanlar Facebook’un yapay zekasını politik olarak ön yargılı olmakla suçladılar. Bu suçlamaların hedefinde haber kaynağınızın önceliklendirilmesi ve hedefli reklam uygulamaları ilk sıralarda geliyor. Bu enstitünün kurulmasıyla Facebook’un yapay zekası adil olarak kalması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi planlanıyor.