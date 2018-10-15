118 yıl önce tasarlanan bir fare kapanı, tüm fareleri basit bir şekilde canlarını bile yakmadan sağ salim yakalayabiliyor. Üstelik çalışma prensibi de son derece basit.

Fareler; insanoğlu ev hayatına geçip köyler, şehirler kurmaya başladığı günden bu yana insanların en büyük davetsiz misafirlerinden biri olmuşlardır. Bununla birlikte farelerin hem taşıdıkları hastalıklar hem de eve verdikleri zarardan ötürü hemen hiçkimse tarafından evde bulunmaları hoş görülmez.

Çoğu kişi fare sorununundan kurtulmak için evin çeşitli yerlerine kapanlar, ilaçlar ve zehirler hazırlar. Fakat bu hazırlık genellikle farenin canından olması ile sonuçlanır. Nihayetinde fareler evimizin bir parçası değildir, bu nedenle evin içinde istemeyebiliriz. Ancak bu durum, fareleri öldürme hakkımız olduğu anlamına gelmez.

İlk kez 118 yıl önce tasarlanan ve test edilen bir kapan, son derece basit bir çalışma prensibine sahip olmasına rağmen evinizin davetsiz misafirlerini canlarını yakmadan yaklayabiliyor. Böylece fareleri öldürmeden yakalayıp sokağa geri salabiliyorsunuz. Kapanın hangi prensip ile çalıştığını ve fareleri nasıl yakaladığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.