Fenerbahçe Spor Kulübü, Elon Musk'ın tweet'leri ile artış gösteren köpek temalı kripto para Floki Inu (FLOKI) ile anlaştığını duyurdu. Anlaşmaya göre FLOKI, bu sezon boyunca futbol takımının çorap sponsoru olacak.

Kripto para birimleri dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor. Birçok spor kulübü de hızla yükselen bu trende uyum sağlamaya çalışıyor ve kripto paraları içeren sponsorluk anlaşmalarına imza atıyor. Şimdi de Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, yaptığı yeni bir sponsorluk anlaşmasını resmen duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda oldukça ilgi gören Fenerbahçe Token’i (FB) piyasaya süren kulüp, bugün yaptığı bir açıklamayla yeni bir kripto para adımı attığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz gün Rusya’nın en büyük futbol kulübü Spartak Moskova’nın da ortaklık kurduğu Floki Inu (FLOKI) ile sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı.

Futbol takımının çoraplarında ‘Floki’ logosu yer alacak

Kulüp tarafından bugün yapılan açıklamalarda, sponsorluk anlaşmasının Futbol A Takımı ile olduğu belirtildi. Anlaşmaya göre artık futbolcuların tozluklarında (konç olarak da biliniyor) sezon boyunca ‘Floki’ yazısı yer alacak. Fenerbahçe tarafından yapılan resmi açıklamalarda anlaşma ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Futbol A Takımımız ile kripto para endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan ve dünyanın en büyük kripto para birimlerinden biri olma yolunda ilerleyen Floki arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Floki bu anlaşma kapsamında Erkek Futbol Takımımızın 2021/2022 sezonu boyunca konç sponsoru oldu.”

Buna ek olarak açıklamalarda, “Futbol takımımız, bu anlaşma kapsamında 2021-2022 sezonu boyunca Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı karşılaşmalarda ‘Floki’ logolu çoraplar ile sahaya çıkacak. Hızla büyüyen ve 350.000’den fazla kullanıcı tabanıyla en büyük kripto para birimlerinden biri olmayı amaçlayan Floki’ye ailemize hoş geldin diyor ve anlaşmanın her iki taraf için de başarılı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Daha önce ünlü milyarder Elon Musk’ın attığı tweet’ler ile popülerleşen ve artış gösteren Floki Inu (FLOKI), Dogecoin (DOGE) gibi köpek temalı kripto para birimleri arasında yer alıyor. Yapılan sponsorluk açıklamalarının ardından da Floki Inu’da %15 civarında artış görüldü. FLOKI, şu sıralarda ise 0.000138 dolardan işlem görüyor.