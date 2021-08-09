Fenerbahçe'nin Paribu'yla anlaşarak hayata geçirdiği kripto para projesi Fenerbahçe Token, ön satışa sunulmasından 30 saniye sonra tükendi. 30 TL'ye satılan "Seçenek 2" kategorisindeki 500 bin token, Fenerbahçe'ye daha şimdiden 15 milyon TL kazandırdı.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Fenerbahçe'nin Paribu'yla bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşma kapsamında kendi kripto parasını çıkaracağını söylemiştik. Bugün, bu kripto para birimiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. "Fenerbahçe Token" olarak isimlendirilen kripto para, saniyeler içerisinde tükendi. Taraftarların gösterdiği ilgi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u bile şaşırttı.

Fenerbahçe Token ile ilgili olarak birkaç gün önce yapılan açıklamalarda, bu kripto para biriminin 9 Ağustos'ta satışa açılacağı ifade edilmişti. Bugün konuyla ilgili olarak basın toplantısı gerçekleştiren Ali Koç ve Paribu CEO'su Yasin Oral, kripto para satışa sunulduğunda da toplantı halindelerdi. Oral'ın "Bu arada, Seçenek 2 30 saniyede tükenmiş" sözü üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Ali Koç, "Nasıl olur ya! Haksızlık, daha biz alamadık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Token ne işe yarayacak?

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalara göre kripto para sahipleri, takım yönetimi ve futbolcularla tanışma imkanı yakalayacaklar. Ayrıca kulübün geleceğini etkileyen anketlerde de söz sahibi olacak Fenerbahçe Token sahipleri, sezon boyunca sunulacak özel ayrıcalıklardan faydalanabilecekler. Tüm bunlara ek olarak takımına gönül veren kripto para sahibi taraftarlar, stat ve tesis turlarına da katılabilecekler. Ancak bu kripto para birimi, yalnızca taraftarlar için avantaj sağlamayacak.

Ali Koç tarafından yapılan açıklamalara göre Fenerbahçe Token, futbolcuların maaş ve transfer bedelinin ödenmesi gibi hususlarda da kullanılabilecek. Ayrıca şirket, kripto parasının değerlenmeye devam etmesiyle para da kazanmış olacak. Hatta yalnızca 30 saniyede tükenen, 30 TL değerindeki Seçenek 2 tokenler, bu takıma 15 milyon TL kazandırdı bile. 190.700.000 adet ile sınırlı olan arz miktarı, Fenerbahçe'ye ilerleyen dönemlerde çok daha fazla para kazandıracaktır...