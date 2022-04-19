Ferrari, beklenileni nihayet verdi ve 296 GTB'nin ikiz kardeşi 296 GTS'i tanıttı. 2023 yılında yollardaki yerini alması bekleniyor.

Ferrari’nin merakla beklenen ilk SUV modeli geçtiğimiz günlerde ilk kez ortaya çıkmıştı. Sızdırılan görüntülerin ardından SUV sektörüne iddialı bir giriş yapacağını gösteren Ferrari, bu kez de çizgisinden şaşmadığı yeni Ferrari 296 GTS’i tanıttı.

Ferrari’nin 296 GTB modelinin dönüştürülebilir versiyonu olarak karşımıza çıkan 296 GTS modelinin ilk kez tanıtımı yapıldı ve beklenen pek çok özelliği ilk kez görücüye çıktı. Gelin, 818 beygir gücüne sahip yeni asfalt canavarının tüm özelliklerini ve detaylarını yakından inceleyelim.

296 GTB'nin üstü açık ikiz kardeşi: 296 GTS!

Üstü açık bir 296 GTB olarak karşımıza çıkan 296 GTS, pek çok açıdan da GTB ile ortak özelliğe sahip. Sadece onun biraz daha ferah bir versonu diyebiiriz. Yeni üstü açık 296 GTS, 818 beygir gücü, çift turboşarjlı 3.0 litrelik V6 motoruyla ve F1 çift debriyajlı otomatik şanzımanı aracılığıyla orta tarafında yer alan motorundaki gücü arka tekerleklere aktarabiliyor. Tabii kaputun altındaki bu güç sayesinde araç, unvanının (Grand Turismo Spider) hakkını vererek adeta bir at gibi şahlanıyor diyebiliriz. Bununla birlikte araç, kaputun altıyla olduğu kadar diğer özellikleriyle de sürücüleri oldukça memnun etmeye hazırlanıyor. 296 GTS eDrive, Hybrid, Performans, Qualify olmak üzere 4 sürüş moduna sahip.

Aracın belki de en önemli özelliklerinden biri, elektrik gücünden istediğiniz seviyede yararlanabiliyor olmanız. Bu da sürüş modlarıyla birlikte aracınızı kullanırken alacağınız keyfi önemli ölçüde etkiliyor. Örneğin; sadece eDrive moduna aldığınızda aracınız sadece elektrik gücüyle çalışıyor ve bu da saatte ortalama 135 km hızla gittiğinizde sizi 25 km kadar götürebiliyor. GTB’ye kıyasla 70 kg daha ağır olan 296 GTS, bu özelliği ile de kardeşinden çok da ayrılmıyor. Tasarımından konuşacak olursak (ki buna gerek var mı bilmiyorum) yine Ferrari’nin klasik ve spor çizgilerden sapmadığını ancak bunları başarılı bir şekilde harmanladığını söyleyebiliriz. Özellikle arkadaki spoiler çizgisi araca oldukça hoş bir görünüm katmış.

Her ne kadar 296 GTS iç, dış tasarımı ve özellikleriyle gözümüzü gönlümüzü şenlendirmiş olsa da canımızı sıkacak bazı özellikleri de var; fiyatı ve çıkış tarihi gibi. 2023 yılının başlarında yollardaki yerini alması beklenen Ferrari 296 GTS’in fiyatının 400.000 dolar (5.862.200 TL) olması bekleniyor. Bununla birlikte çıkış tarihi ve fiyatının şu anda resmi olarak duyurulmadığının da altını çizmek gerekiyor.

Ferrari 296 GTS'in ilk görüntüleri: