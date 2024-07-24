Ferrari, Avrupa'da Kripto Para ile Ödeme Kabul Edecek

İtalyan devi Ferrari, Avrupa ülkelerinde de kripto para ile ödeme kabul edecek.

Geçtiğimiz yıl Ferrari, ABD'de yaşayan müşterilerine kripto paralar ile ödeme yapma seçeneği sunmuştu. İtalyan otomotiv devi, bu ayın sonundan itibaren Avrupa'da da kripto varlıklar ile ödeme kabul edeceğini açıkladı. Firmanın ödeme altyapısı buna uygun olarak genişletilecek.

Ferrari, ABD'deki operasyonlarında Bitpay ile iş birliğine gitmiş ve Bitcoin, Ethereum ve ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto varlık olan USDC ile yapılan ödemeleri kabul etmeye başlamıştı. Görünüşe göre Ferrari bu iş birliğinin sonuçlarından oldukça memnun.

Yıl sonuna kadar uluslararası ödemeler açılacak

Ferrari, küresel anlamda kripto para ile ödeme sisteminin 2024 yılının sonuna kadar hazır olmasını bekliyor. Bunun için firmanın anlaşmaları ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Avrupa çapındaki operasyonları için Ferrari çok sayıda firma ile birlikte çalışacak ve böylece ödemelerin güvenliğini sağlayacak. Öte yandan Ferrari bayileri kripto para ile ödeme kabul etmelerine rağmen kripto hesabı yönetmeleri gerekmeyecek, zira bu ödemeler anında geleneksel para birimlerine dönüştürülecek.

Ödeme kaynaklarının doğrulanması sayesinde yapılan ödemeler, kripto fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmeyecek ve anlaşma yapıldığı andaki değerleriyle işlem görecekler. İtalyan devinin Avrupa'daki operasyonlarında da Bitcoin, Ethereum ve USDC ile ödeme kabul edeceği tahmin ediliyor. Ferrari daha önce de müşterilerinden gelen talep doğrultusunda böyle bir karar aldıklarını, pek çok müşterilerinin kripto yatırımı olduğunu ifade etmişti.