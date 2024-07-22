Ferrari, lüks ve performansın zirvesindeki markalardan biri olarak bilinir ve her yıl sınırlı sayıda araç üretir. Peki, bu ikonik marka neden yüksek talebe rağmen üretimini artırmaz?

Ferrari'nin büyüleyici dünyasında, her yıl kaç adet araç ürettikleri merak konusu olmuştur. Bu markanın neden az sayıda araç ürettiğini hiç düşündünüz mü?

Eğer öyleyse yalnız değilsiniz çünkü bu konu hem otomobil meraklıları hem de sektör analistleri için büyük bir ilgi odağı.

Peki, Ferrari neden az sayıda araç üretiyor?

Her Ferrari, yüksek teknoloji ile insan elinin ustalığının birleşimiyle titizlikle üretilir. Her aracın markanın titiz standartlarını karşılaması için gereken süre, üretim süresini uzatır. Deneyimli bireylerin dikkatli dokunuşlarıyla bir Ferrari'nin üretimi bir yılı geçebilir.

Ferrari, kaliteye olan bağlılığı ile tanınır. Üretim sayılarını sınırlayarak şirket her aracın sıkı kalite kontrol önlemlerini karşıladığından emin olabilir.

Ferrari’nin sınırlı üretimi, araçlarının etrafında özgünlük havası yaratıyor.

Piyasayı aşırı sayıda araçla doldurmayarak koleksiyoncular ve meraklılar arasında bir talep ve arzu seviyesini korumayı hedefliyor. Belirli Ferrari modellerinin az bulunurluğu, onların cazibesini ve ikonik statüsünü artırıyor.

Ferrari, müşterilere araçlarını özel döşemeler, iç tasarımlar, lastikler ve diğer detaylarla kişiselleştirme imkânı sunan Tailor Made Programı'nı sunuyor. Özel bir araç oluşturmak, ek süre ve çaba gerektiriyor ve bu da bu özel modeller için bekleme sürelerini uzatıyor.

Ferrari yılda ortalama kaç araç üretiyor?

Ferrari, genellikle yılda 7.000 ila 10.000 araç üretiyor. Bu aralık, özgünlük ile pazar talebini dengelemek için korunmakta.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, CNBC'ye verdiği röportajda "Biz hacim peşinde koşmayan, değer arayan ve müşteriye saygı duyan bir markayız. Müşterilerimiz, otomobillerimize benzersiz, sınırlı, özel oldukları için değer veriyor." demişti.

Kurucu Enzo Ferrari, Ferrari'nin ilk zamanlarında da pazarın talebinden çok daha az otomobil üreteceğini açıkça belirtmişti. Analistler, şirketin ürettiğinden iki kat daha fazla araba satabileceğini söylüyor. Ancak şirketin üretimi ne kadar artıracağı belli değil.

Vigna, sınırlı arza rağmen şirketin daha genç ve yeni müşteriler arasında erişimini genişlettiğini de belirtiyor. Müşteri tabanının üst üste 10 çeyrektir genişlediğini ve yeni müşterilerinin yüzde 30'unun 40 yaşından genç olduğunu ekliyor.

Ayrıca Ferrari satın almanın asla kolay ya da hızlı olmaması gerektiğini çünkü Ferrari'nin, nihai hedef otomobil olduğunu da vurguluyor.

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