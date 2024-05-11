Ferrari'nin uzun yıllardır birlikte çalıştığı Pirelli, Ferrari Enzo için özel olarak geliştirdiği yeni lastiklerini İzmit'teki fabrikada üretecek.

İtalyan otomotiv devi Ferrari ve Pirelli, 70 yılı aşkın bir süredir birlikte çalışıyor. İki devin son ortaklığı ise Ferrari Enzo için geliştirilen yeni P Zero Corsa System lastikler için oldu. Pirelli Collezione serisine katılacak olan P Zero Corsa System, hem ikonik lastiklerin hem de daha genç modellerin izlerini taşıyacak.

Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin ismini taşıyan model için üretilen bu lastikler, daha önce F40 ve F50 için üretilmiş olan lastiklerin yanına katılacak ve Pirelli'nin Ferrari Classic serisini genişletecek. Ferrari'nin spor otomobilleri, sahip oldukları performansı yansıtmak ve güvenli sürüş sağlamak için özel lastiklere ihtiyaç duyuyor.

Uzun zaman sonra yeni lastikler

Ferrari Enzo ilk olara 2002 yılında karşımıza çıkmıştı ve bu araç, 2004 yılında kadar üretimde kalmıştı. Oldukça sınırlı sayıda üretilen Enzo, Ferrari tarafından "ekstrem spor otomobil" olarak adlandırılmıştı. Yeni geliştirilen P Zero Corsa System lastiklerin ön çifti 245/35 R19 ebatlarına, arka çifti ise 345/35 R19 ebatlarına sahip. Görünüşü değişmeyen lastiğin bileşenleri ve üretiminde kullanılan teknolojiler ise oldukça modern.

Ferrari'nin test pilotları lastikleri oldukça beğendiklerini ifade ediyor. Genel kanı ise lastiklerin dönemin sürüş hissini yaşatmakta oldukça başarılı olduğu yönünde. Bu özel lastikler Marinello'daki fabrikaya ise Türkiye'den, İzmit'ten gönderiliyor.

Aslında Pirelli'nin İzmir fabrikasının bu lastikleri üretmek için seçilmiş olması şansa olan bir şey değil. "Şampiyonların fabrikası" olarak adlandırılan tesiste 400'ün üzerinde farklı türde yarış lastiği üretiliyor. Bir dönem Formula 1 yarışlarında kullanılan lastiklerin de burada üretildiği biliniyor.