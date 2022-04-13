1947 yılında Enzo Ferrari tarafından kurulan ve kurulduğu günden beri adından söz ettirmeyi başaran Ferrari'nin, bugüne kadar en ikonikleşen 10 modeline yakından bakalım.

Otomobil denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden Ferrari, kurucusu Enzo Ferrari’nin attığı temellerle birlikte 75 yıllık köklü bir geçmişe sahip. İlk olarak 1947’de Marenolla’da kurulan otomobil devinin kontrolü, zamanla Enzo’nun elinden çıkmış olsa da Ferrari bugün bile isminin ağırlığını korumaya devam ediyor.

Her köklü otomobil markasında olduğu gibi Ferrari’yi de Ferrari yapan ikonik modeller vardı. 1980’lerin vazgeçilmez arabası Ferrari Testarossa’dan LaFerrari’ye, kırmızının en çok yakıştığı otomobil devinin ikonik arabalarını listeledik.

Ferrari 125S

Listemizin ilk sırasında Ferrari’nin en ünlü ve en önemli arabalarından biri olan Ferrari 125S var. İtalyan devi tarafından üretilen ve Ferrari logosunu taşıyan ilk otomobil olma niteliğini taşıyan 125S, yakıt deposunda yaşanan sıkıntı yüzünden pek umud vaat etmese de 13 yarışa katılıp bunların 6’sını kazanmayı başarmıştı.

Enzo Ferrari’nin “umut vaat eden hata” olarak tanımladığı Ferrari 125S, 1947 yılında üretilmiş ve markanın diğer güçlü modelleri gibi V12 silindirli, 100 beygir gücünde 1,5 litrelik motorla donatılmıştı. Aracı ilk süren kişi ise o zamanlar İtalya’nın en popüler yarış pilotlarından Franco Cortese'ydi..

Ferrari LaFerrari

LaFerrari’yi Ferrari’nin en güçlü arabalarından biri yapan birçok özelliği bulunuyor. İtalyan devinin ilk hibrit motor teknolojisine sahip otomobili olan LaFerrari, 6,3 litrelik V-12 silindirli motorla donatılmıştı.

Saatte 200 kilometre hıza sadece 7 saniyede çıkabilen LaFerrari’de bir de 163 beygir gücünde (120 kW) Formula 1'de kullanılan HY-KERS sistemine sahip elektrikli motor bulunuyor. Ferrari’nin altıncı nesil otomobili olma özelliğine sahip LaFerrari’nin fiyatı ise vergiler hariç yaklaşık 1,5 milyon dolar.

Ferrari Dino 246 GT

Ferrari Dino, markanın diğer modellerinden daha düşük donanımlara sahip olsa da özellikle Enzo Ferrari için büyük bir önem taşıyordu. Adını Enzo’nun oğlundan alan Ferrari Dino modellerinin arasında en sevilen Dino 246 GT’ydi de ve bu araç, V6 silindirli motora sahipti.

Dino 246 GT’nin en sevilen yanlarından biri eşsiz tasarımıydı. 1968-1976 yılları arasında üretilen Dino serisi, Ferrari’nin klasik at logosunu taşımayan nadir modellerin arasında yer alıyor.

Ferrari F40

Enzo Ferrari’nin üretiminde görev aldığı son otomobil olan F40, o dönemlerde sürücülerine bir spor otomobilden fazlasını yaşatmayı başaran modellerden birisiydi. 1978 yılında üretilen ve 478 beygir güce sahip olan Ferrari F40, gücünü 2,9 litrelik çift turbo motordan alıyordu.

Ferrari F40’ı bu kadar ikonik yapan bir diğer unsur ise aracın ilk sahibinin ünlü futbolcu Diego Maradona olmasıdır. Napoli başkanı Corrado Ferlaino, Maradona’yı Napoli’de tutabilmek adına Ferrari tarafından üretilen tek siyah Ferrari F40’ı ünlü futbolcuya hediye etmiş.

Ferrari 500 TRC

Bugüne kadar Ferrari’den 12 silindirli otomobil görmeye epey alışkınız ancak Dino’dan da anlayabileceğiniz üzere Ferrari, nadir de olsa daha düşük silindirli motorlara sahip modeller üretmeyi bir hayli seviyor. Ferrari’nin onlarca motorunu tasarlayan mühendis Aurelio Lampredi tarafından oluşturulan bu motor, Ferrari’nin en alçak arabalarından biri olan Ferrari 500 TRC ile birleştirilmiş.

Aslında İtalyan devinin daha önce yollara çıkardığı Ferrari 500 adında bir yarış otomobili vardı ancak Uluslararası Spor Yasası’nın 1957 yılında yürürlüğe girmesinin ardından mühendisler araçta bazı düzenlemeler yapmak zorunda kaldı. Aynı yıl içerisinde üretilen 500 TRC, Le Mans 24 saat ve Sebring 12 Saat yarışlarından zaferle döndü.

Ferrari 365 GTB/4 Daytona

1968-1973 yılları arasında üretimine devam edilen Ferrari Daytona, Ferrari 275’in yerini alan ikonik isimlerden birisiydi. Daytona 4,4 litrelik V12 motora sahipti ve bu sayede 347 beygir güç üretebiliyordu.

Lamborghini Miuara’ya rakip olarak üretilen 365 GTB/4 Daytona’yı bu kadar değerli yapan nedenlerden biri de otomobilin, Ferrari’ye Le Mans yarışlarında üst üste zaferler getirmesiydi.

Ferrari Enzo

Ferrari’nin sınırlı sayıda üretilen otomobillerinden biri olan Ferrari Enzo, tahmin edeceğiniz üzere adını Ferrari’nin kurucusundan alıyor. Enzo Ferrari öldükten çok sonra, 2002 ve 2004 yılları arasında üretilen bu araç, elektrohidrolik manuel şanzıman gibi Formula 1’de kullanılan teknolojiler üzerine inşa edilmiş.

Çift kapılı coupe model Ferrari Enzo, V12 silindirli 6 litrelik motora sahip. Enzo, saatte 100 kilometre hıza 3,14 saniyede çıkıyor ve maksimum hızı da 355 km/s olarak belirlenmiş. Bugün 2004 model bir Ferrari Enzo satın almak isterseniz, en az 3 milyon euroyu gözden çıkarmanız gerekiyor.

Ferrari 288 GTO

F40’ın babası olarak anılan 288 GTO, ilk önce Grup B ralli yarışları için bir yarış arabası olarak üretilmiş ancak arabaya gösterilen ilgi gittikçe artmaya başlayınca toplamda sadece 272 adet üretilerek satışa çıkarılmış.

2,9 litrelik motoruyla 395 beygir güç üretebilen Ferrari 288 GTO, ismini Gran Turismo ve Omologata kelimelerinin baş harflerinden alıyor. 2004 yılında Sports Car International tarafından 1980’lerin En İyi Otomobili seçilen araç, 0’dan 200 kilometreye hızlanmasını 16 saniyede tamamlıyor.

Ferrari Testarossa

Ferrari tarafından 5,648 adet üretilen Testarossa, otomobil dünyasında gelmiş geçmiş en iyi modellerden biri olarak nitelendiriliyor. 12 silindirli 5 litrelik motora sahip Testarossa, 390 beygir güç üretmekle birlikte 0’dan 100 kilometreye hızlanmasını 5,4 saniyede tamamlıyor.

1980’lerin ikonik arabası olarak bilinen Testarossa’nın ismi, İtalyanca’da kırmızı kafa anlamına gelen testa rossa kelimelerinden oluşuyor. 1969 yılında Ferrari’nin hisselerini satın alan Fiat, daha sonra aynı modelin Spider versiyonunu da piyasaya sürmüş.

Ferrari 308 GTS

Az önce bahsettiğimiz Testarossa’nın 80’lerin aracı olduğundan bahsetmiştik. 1975 yılında üretilmeye başlanan Ferrari 308 GTS, kısa bir süre içerisinde 70’li yılların en ünlü otomobillerinden biri haline gelen bir model oldu.

Pininfarina tasarımına sahip bu araç, İtalyan devinin diğer güçlü otomobilleri gibi V8 silindirli 2,9 litrelik motorla donatılmış. 308 GTS'nin Avrupa'da satılan versiyonlarında 252 beygir, ABD'de satılan versiyonlarında ise 237 beygir güç bulunuyordu.