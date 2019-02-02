Fiat 500, Kendi Sınıfında Avrupa'nın En Başarılısı Oldu

Fiat 500 ailesi, geçtiğimiz yıl Avrupa'da 194 binlik bir satış başarısı yakaladı. Fiat, ayrıca kendi sınıfında Avrupa'nın en çok satan aracı oldu.

Fiat 500, geçtiğimiz yıl kendi sınıfında Avrupa’nın en çok satan aracı olurken ülkemizde de %11’lik pazar payıyla sınıfının ikincisi oldu. Otuzdan fazla araçla yollarda olan Fiat 500, Avrupa’da 2018 yılında 194 bin adetlik satış rakamına ulaştı.

Fiat 500 modeli ailesi, geçtiğimiz yıl on birinci yaşını kutlarken 2018’de Avrupa’da Fiat 500 ve Abarth 500 olmak üzere toplam 194 bin adetlik satışa ulaşarak başarı grafiğini artırmaya devam etti.

Fiat ve Abarth markaları EMEA Başkanı Luca Napolitano “Bu rekor, 500’ün tüm otomotiv sektörü için “ikon” olduğunu hatırlatıyor. İtalyan tasarım ve üretim sembolü olan Fiat 500'ün modası hiçbir zaman geçmedi ve her yerde başarılı oldu. Özüne sadık kalırken, bir yandan da zamana ayak uydurmak için yeniden yorumlandı. Adını 30’dan fazla özel serisi ile modadan lüks yatlara kadar uzanan ikonik markalarla birleştirdi. Fiat 500 bugün, dünya çapında 100’den fazla ülkede satılan ve yüzde 80’i İtalya dışında üretilen en küresel Fiat otomobili konumunda. 2007'den günümüze 2 milyon 110 binden fazla Fiat 500 üretildi, bu rakama 1957’den 1977’ye kadar üretilen versiyonlar da eklendiğinde, toplamda 6 milyonu aşıyor ve 500'ü tüm zamanların en çok satan Fiat modellerinden biri olarak tarihe geçiriyor.” dedi.