Seat, ülkemizde çok sevilen hatchback modeli Leon'un gelişmiş hibrit sistemli versiyonunu Türkiye'ye getirdi. Peki yeni aracın fiyatı ne kadar?

Türkiye'de sıkı bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol otomobil devi Seat'tan Leon hayranlarını sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, Leon'un eHYBRID isimli yeni hibrit versiyonunu Türkiye pazarında satışa sundu.

Aslına bakacak olursak Seat Leon, 1.5 litrelik eTSI motoru ile zaten hibrit motor seçeneği sunuyordu. Ancak bu sistem hafif hibrit türündeydi. Yeni gelen eHYBRID versiyon ise daha güçlü bir motor ve hâliyle daha yüksek performans sunuyor.

Seat Leon eHYBRID Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5 eHYBRID 204 PS, Hibrit FR, Otomatik 1.985.000 TL

Yukarıda gördüğünüz fiyat, Seat'ın tavsiye edilen satış fiyatı. Ancak şirket, bu aracın fiyatını lansmana özel olarak 1.885.000 TL olarak belirledi. Kampanyanın ne zamana kadar süreceği şimdilik belirsiz.

eTSI ile eHYBRID arasında nasıl bir fark var?

1.5 litrelik eTSI motoru bulunan Seat Leon, 116 PS gücündeydi. eHYBRID motor ise toplamda 204 PS güç üretiyor. Maksimum hızı 220 km/s olarak kayıtlara geçen eHYBRID versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi ise 7,7 saniye. eTSI versiyon ise 217 km/s hız yapabiliyor ve 0-100 km/s süresi 8,5 saniye.