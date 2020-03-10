Fiber, ADSL, VDSL Modem ve İnternet Arasında Ne Fark Var?

GeForce Now, Netflix ve çevrimiçi rekabetçi oyunlar gibi birçok faktör, günümüz internet seviyesinin yüksek olmasını gerektiriyor. Evinize internet bağlatırken internet sağlayıcıları size bölgenizde Fiber, ADSL veya VDSL modem bağlantı desteği olduğunu söylüyor. Peki bu bağlantılar arasında ne gibi farklar var?

Geniş bant internet sağlayıcıları, müşterilere ADSL, Fiber ve VDSL modem bağlantı seçenekleri sunuyor. Bunlar dünyanın her yerinde popüler olan seçeneklerdir. Bunca seçenek varken aralarındaki farkı anlamak, kendinize en uygun olan internet hizmetini almanızı kolaylaştırır.

Birer kullanıcı olarak internetin evimize nasıl ulaştığını bilmek zorunda değiliz, ancak evimize giren bir teknolojinin inceliklerini bilmemiz bazı konularda avantaj sağlayabilir. Örneğin servis sağlayıcı şirket ile görüşürken daha bilinçli birer tüketici olabiliriz. Peki ADSL, Fiber ve VDSL modem arasında ne fark var?

ADSL modem nedir?

Açılımı Asymmetric Digital Subscriber Line (Asimetrik Dijital Abone Hattı) olan ADSL, normal bir bakır telefon hattında bulunan sesli aramalar frekansını kullanan bir DSL bağlantı türüdür. Bu bağlantı türünün en iyi yanı, eve bağlantı çekmek için ekstradan bir hat gerekmemesi. ADSL modemlerle en fazla 24 MBpS’ye kadar bağlantı hızı alabiliyorsunuz. Tabii bu hız, evinize gelen kablonun kalitesi ve kaynaktan evinize olan uzaklığına göre değişebilir.

VDSL modem nedir?

Very-High-Bitrate Digital Subscriber Line (Çok Hızlı Bitrate’e Sahip Dijital Abone Hattı) açılımına sahip olan VDSL, ADSL’den 10 kat daha hızlı upload, 5 kat daha hızlı download hızına sahiptir. VDSL modem ile alabileceğiniz en yüksek indirme hızı 125-150 MBpS’dir. Tabii bu hızı alabilmeniz için öncelikle evinize yakın bir hatta VDSL bağlantı sağlanmış olması gerekmekte. Öbür türlü VDSL modem alsanız bile en fazla ADSL hızı alabilirsiniz.

Fiber modem nedir?

Normalde UFB (Ultra-Fast Broadband – Ultra Hızlı Bant Genişliği) olarak kısaltılan Fiber ağ, internetin şu anda tüketici bazında sahip olunabilen en hızlı biçimi, tabii aynı zamanda en pahalı olanı. Eğer evinizin etrafındaki kaynakta Fiber altyapı desteği varsa, tam olarak 1 GBpS’ye kadar download hızı alabiliyorsunuz. Ancak genel olarak sahip olunan indirme hızı 300 MBpS’de kalıyor.

VDSL, Fiber ve ADSL modem arasından hangisini seçmeli?

ADSL, Fiber ve VDSL modem seçerken en büyük ayraç, bulunduğunuz bölgede hangisinin desteklendiği ve fiyatı olmalıdır. İlk olarak popüler internet sağlayıcılarının bölgenize hangi bağlantı türünü sağladığını araştırın. Bunun için ‘altyapı sorgulama’ diye Google araması yaparsanız kolayca bir sonuca ulaşabilirsiniz.

Bölgenizde 3 bağlantı türünün de desteğinin bulunduğunu varsayarsak, hangisini seçeceğinize karar vermek için fiyat gibi önemli bir kriter bulunuyor. Eğer interneti sadece sosyal medya ve film izlemek için kullanıyorsanız ve evde az kişi barınıyorsa, 24 MBpS’lik ADSL modem hızı size gayet yeterli olacaktır ve fiyatı da makul olacaktır.

Yok eğer rekabetçi oyun oynuyorsanız, internetten sık sık dosya indirip yüklüyorsanız 3 seçenekten en makul olanı, 125-150 MBpS hıza sahip VDSL modem olacaktır. Hem fiyatı makuldür hem de sağladığı hız gayet yeterlidir. Fiber internet de bahsettiğimiz gibi 1 GBpS’ye kadar indirme hızı alabildiğiniz ultra hızlı bir internet servisi ve en pahalı olanıdır. Ülkemizde altyapısını bulmak da biraz zor diyebiliriz.

Böylelikle bir Webtekno rehberinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyunlar, bilim, genel teknoloji sorunlarını içeren, bu ve bunun gibi birçok faydalı içerik ve rehberden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı ve düşüncelerinizi/önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın :)